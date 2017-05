Ein ganz normaler Tag im Stile von Skyrim

Aufstehen, ins Bad, anziehen, frühstücken, zur Arbeit oder in die Schule ... Jeden Tag vollführt ihr diese scheinbar mondänen Aufgaben, ohne dabei zu bemerken, dass zum Beispiel euer Wert in der Fähigkeit "Zähne putzen" schon legendär sein muss! Solche oder zumindest so ähnliche Gedanken muss wohl ein junger Mann namens Adam Ellis gehabt haben, als er einen ganz normalen Tag wie jeden anderen als Questreihe wie in The Elder Scrolls 5 - Skyrim dargestellt hat.

Auf seinem Flickr-Profil zeigt er, wie er per Schnellreisesystem zur Arbeit reist, eine Begleiter-Quest erfüllt, Aufträge von der Königin entgegennimmt, neue Gebiete auf der Karte entdeckt und optionale Aufgaben erfüllt. Nichts, was ihr aus so manchem Rollenspiel nicht schon kennt, speziell, wenn ihr Skyrim gespielt habt.

Der Unterschied: Die oben genannten Aufgaben sind sein ganz normaler Tagesablauf! Aber bevor ihr hier nur den gesamten Codex und Questlog lesen müsst, schaut auch lieber die Screenshots ... äh, die Bilder aus dem Leben von Adam Ellis an:

Eine witzige Idee, die er liebevoll umgesetzt hat. Vielleicht erwarten euch noch weitere Abenteuer von Ser Ellis. Ein Boss-Kampf gegen seinen Vorgesetzten wäre zum Beispiel durchaus interessant.

Apropos Skyrim: Es kann durchaus sein, dass Hersteller Bethesda im Zuge der kommenden Spielemesse E3 eine Neuauflage des erfolgreichen Rollenspiels präsentiert. Wenn das der Fall ist, kommt bei uns wahrscheinlich der redaktionelle Ablauf für eine sehr lange Zeit gänzlich zum Erliegen.