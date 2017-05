Call of Duty - Infinite Warfare: Über 2,5 Millionen Erfahrungspunkte in einem Match

Auch wenn Call of Duty - Infinite Warfare bei den Fans der Shooter-Reihe nicht so gut ankam, sind immer noch genügend Leute im Mehrspieler-Modus unterwegs. Vor allem am vergangenen Wochenende, als Entwickler Infinity Ward doppelte Erfahrungspunkte versprochen hat.

Der Youtuber und Livestreamer Fifakill Vizualz hat sich das Event zu Herzen genommen und in einem Match sage und schreibe 2.554.932 Erfahrungspunkte verdient. Damit ist er direkt von Level 1 auf Level 52 aufgestiegen.

(Quelle: Youtube, Fifakill Vizualz)

Um auf eine solch riesige Summe an Erfahrungspunkten zu kommen, bedarf es ein paar Vorbereitungen: Zuerst hat Fifakill die "Gold Camo"-Herausforderungen für alle 28 Waffen abgeschlossen und danach noch weitere Herausforderungen, um 638.733 Erfahrungspunkte zu sammeln. Dank der Event-Verdoppelung sind es damit sogar schon 1.277.466 Erfahrungspunkte.

Anschließend folgte noch eine "Doppelte Erfahrungspunkte"-Marke, die der Spieler zuvor aus einer Lootkiste erhalten hat. Fertig ist das Geheimnis von über 2,5 Millionen Erfahrungspunkten.

Während in Call of Duty - Infinite Warfare die Zukunft herrscht, geht es mit dem kommenden Serienableger wieder in die Vergangenheit. In Call of Duty - WW2 werdet ihr jedoch nicht in die Rolle der Achsenmächte schlüpfen können.

Der Weltraum war kein Erfolg: Call of Duty - Infinite Warfare ist bei vielen langjährigen Serien-Fans durchgefallen. Die Shooter-Reihe habe sich zu sehr von ihren Wurzeln entfernt, so der Vorwurf seitens der Konsumenten.