Richie's Plank Experience: Der Horror für Spieler mit Höhenangst

Das VR-Spiel Richie’s Plank Experience von Entwicklerstudio Toast ist auf der Online-Vertriebsplattform Steam erschienen und lehrt jenen Spielern, die ein Problem mit gewaltigen Höhen haben, das fürchten.

Die Aufzugtüren öffnen sich und vor euch befindet sich nicht mehr als ein dünnes Stück Holz, dessen Ende es zu erreichen gilt. So weit, so einfach. Würde sich das Brett nur nicht an der Spitze eines Wolkenkratzers befinden. Ausgestattet mit VR-Brille und zwei Controllern kann sich das Ganze weit schwieriger gestalten als sich manche von euch vielleicht vorstellen. Ein falscher Schritt bedeutet den sicheren Sturz in die Tiefe. Noch schwerer ist es das Ende zu erreichen, wenn spielinterne Einflüsse euch für den Bruchteil einer Sekunde ablenken, wie zum Beispiel ein Helikopter, der nur ein paar Meter über euren Kopf vorbeifliegt.

Wenn euch dieses "Virtual Reality"-Abenteuer nicht den Kick eures Lebens verschafft, dann schafft es wohl so schnell auch kein anderes. Derzeit befindet sich Richie’s Plank Experience in der "Early Access"-Phase. Ein paar spielinterne Fehler müssen noch ausgebügelt werden, aber auch an weiteren Features wird noch geschraubt.

Abseits davon, eine Planke entlangzuschreiten könnt ihr euch auch noch an „Fire Deck“ versuchen. Dabei nutzt ihr eure Controller, um wie Super Man durch die Stadt zu fliegen. Bei „Sky Brush“ ist es euch möglich den Himmel mit verschiedenen Farben während eines Flugs zu verzieren.

Ob Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR die Zukunft des Spielens sind? Richie's Plank Experience zeigt das Potential von Virtual Reality auf, indem es Spieler mit ihren Ängsten konfrontiert.