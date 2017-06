Diese Spiele erscheinen in der Kalenderwoche 22

Draußen wird's langsam heiß - für eine unerträglich, für andere genau die richtige Temperatur. Die einen bleiben daheim und zocken mit einem Ventilator, der voll ins Gesicht bläst. Die anderen bauen die Konsole oder den PC im Garten auf. Zumindest gibt es auch nächste Woche wieder neue Spiele die gezockt werden wollen.

Das erscheint am 6. Juni:

Zu The Elder Scrolls Online muss wohl nicht mehr viel geschrieben werden. Aber zur Erweiterung Morrowind. Die fügt einen neuen Teil von Tamriel dem Spiel hinzu und soll einige neue Handlungsstränge einflechten.

Wer erinnert sich noch an WipeOut auf der ersten PlayStation? Natürlich gab es auch noch ein paar Nachfolger. Und die gibt's nun auch auf der PS4 in einem Packen. Es ist wieder Geschwindigkeit angesagt!

Das erscheint am 9. Juni:

Dirt gehört seit jeher zu den besseren Rennspielen, die es da draußen gibt. Nun kommt der vierte Teil heraus, der wohl wieder für Aufsehen sorgen wird. Mal schauen, wie das Spiel wirklich wird. Das erfahrt ihr demnächst natürlich auch auf spieletipps.

Nächste Woche kommen also Online-Rollen- und Rennspiele auf den Markt. Das freut besonders die Spieler, die gerne Genres zocken, die mit einem "R" beginnen. Also, diejenigen, die auch gerne in Rätselspielen und Rühr-Simulationen versinken. Oder so.