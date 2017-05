Super Mario World: Speedrunner stellt neuen Weltrekord mit verbundenen Augen auf

Ein Speedrunner und Twitch-Streamer hat jüngst einen neuen Weltrekord in Super Mario World aufgestellt. In 13 Minuten und 31 Sekunden hüpfte er durch den "Jump and Run"-Klassiker aus dem Hause Nintendo – und zwar blind. Ganz recht: Im Videomitschnitt seht ihr, wie Katun24 mit verbundenen Augen eine neue Bestzeit in Super Mario World aufstellt.

Wer in den 90er-Jahren am Super Nintendo Entertainment System Super Mario World spielte, der weiß, wie viel Geschick einem der "Jump and Run"-Klassiker abverlangt. Da sind Speedruns, in denen geschickte Spieler das Abenteuer des Klempners in nur wenigen Minuten beenden, schon ziemlich beeindruckend. Noch beeindruckender: Eine Bestzeit mit verbundenen Augen!

Dies erreichte nämlich kürzlich der Speedrunner Katun24, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet. Dass der Twitch-Streamer ein ausgezeichneter „Super Mario World“- und „Donkey Kong Country 2“-Spieler ist, wusste er schon zu zahlreichen Gelegenheiten unter Beweis zu stellen.

Und nun hat er eben Super Mario World mit verbundenen Augen in einer Zeit von 13 Minuten und 31 Sekunden beendet – eine Verbesserung von zehn Minuten gegenüber früheren Versuchen, und ein neuer Weltrekord in der sogenannten „blindfolded“- und „11 Exit“-Kategorie. Letztere besagt das schnellstmögliche Erreichen des Endbosses durch versteckte Ausgänge im Spiel.

Mit seiner Bestzeit ist Katun24 auch gar nicht mal so weit weg von den Rekorden herkömmlicher „11 Exit“-Speedrunner: Der Weltrekord liegt laut Speedrun.de aktuell bei 9 Minuten und 45 Sekunden, und wurde vom Spieler Area 51 aufgestellt.

Die Speedrun-Szene bringt ständig spannende Geschichten hervor: Erst vor Wochen hatte ein Streamer einen Meilenstein in Super Mario 64 erreicht.

Nicht nur in der Speedrun-Szene, sondern auch in anderen Bereichen ist die Welt der Computer- und Videospiele voller verrückter Rekorde. Unsere Bildergalerie verschafft euch einen Eindruck diverser denkwürdiger Bestleistungen aus der Welt der elektronischen Unterhaltung.