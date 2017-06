Die Tage werden heißer und heißer, einen echten Spieler kann das aber nicht schrecken. Vor allem, wenn die Preise so gut sind wie hier.

Auch für den Juni haben wir wieder die Angebotslisten des Online-Versandhändlers Amazon für euch gewälzt. Zehn Angebote sind dabei aufgefallen, die wir euch empfehlen möchten. Wenn ihr die Spiele über den angegebenen Link bestellt, könnt ihr uns sogar noch ein klein wenig unterstützen. Amazon schreibt uns dann ein paar Cent gut.

Ein Wort vorneweg für alle Amazon-Schnäppchenjäger: Die Preise der herausgesuchten Angebote schwanken leicht - und manchmal sogar stark! Ab und zu sind sie sogar anders, wenn ihr euch auf Geräten wie Apple MacBooks einloggt. Falls also die Spiele noch günstiger geworden sein sollten als hier angegeben, freut euch darüber. Aber falls Amazon wieder ein paar Euro aufgeschlagen haben sollte, nehmt es wie echte Männer und Frauen und schreibt eure Hass-Mails an Amazon und nicht an uns. Klar gibt es eines der vorgestellten Spiele auch auf Flohmärkten in Rammelsbach oder im Tante Emma Laden von Geilenkirchen mitunter mal günstiger. Freut euch in dem Fall einfach und kauft dort. Oder eben bequem hier.

Nummer 1: The Witcher 3 - Wild Hunt Game of the Year Edition (PS4, Xbox One, ca. 32 Euro)

In der Erweiterung bereist Geralt ganz neue Landstriche.

Worum geht's? Die Abenteuer des Geralt von Riva sind aus der modernen Rollenspielwelt mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Mit The Witcher 3 - Wild Hunt und den beiden Ergänzungen The Witcher 3 - Hearts of Stone und The Witcher 3 - Blood and Wine hat CD Project Red eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre geschaffen. Welt, Figuren, Aufgaben, alles ist hier auf höchstem Niveau - lediglich das Kampfsystem fällt eher etwas zweckmäßig aus.

Natürlich ist die "Game of the Year Edition" ein ganz besonderes Schnäppchen: Neben dem ebenso guten wie umfangreichen Hauptspiel sind auch alle bisher kostenpflichtigen Erweiterungen dabei - und die haben es wirklich in sich. Wer bisher noch nicht auf den Witcher-Zug aufgesprungen ist, der hat spätestens jetzt keinen Grund mehr, sich Geralt zu verweigern.

Nummer 2: Assault Suit Leynos (PS4, ca. 10 Euro)

Auch 2017 gibt es noch Spiele mit hübscher 2D-Grafik.

Worum geht's? Mit Assault Suit Leynos erschien vor kurzem ein Remake des in Japan gleichnamigen, in den USA als Target Earth erschienenen Mega-Drive-Actionspiels von 1990. Die meisten kennen hierzulande wohl eher den SNES-Nachfolger Cybernator - und an den erinnert Assault Suit Leynos auch gewaltig.

Mit einem dicken Mech stapft ihr durch die knackigen 2D-Levels und zerlegt Unmengen von Feinden. In manchen Levels gleitet ihr auch durch die Schwerelosigkeit. Eine Karte klärt euch über eure aktuelle Position auf und es ist wichtig darauf zu achten, dass eure Waffen nicht überhitzen. Assault Suit Leynos ist auf den ersten Blick arg hektisch, tatsächlich ist das Actionspiel aber ebenso anspruchsvoll wie strategisch. Ein Geheimtipp für Freunde von Action klassischer Machart.

Nummer 3: Mighty No.9 (PS4, Xbox One, Wii U, PC, ca. 9 - 15 Euro)

In dieser Stage erklimmt ihr ein Baugerüst.

Worum geht's? Zugegeben, von Mighty No.9, dem geistigen Nachfolger der legendären Mega-Man-Reihe, hätten sich viele Spieler doch ein wenig mehr erwartet. Vor allem die ziemlich lasche Präsentation versetzt dem Spaß doch gerade zu Beginn einen herben Dämpfer.

Doch lasst ihr euch erst einmal auf das 2,5-D-Abenteuer des neuen Helden Beck ein, dann erkennt ihr auch bald die positiveren Seiten. Die Abschnitte sind sauber angelegt und angenehm fordernd, die Bosse verlangen alle nach einer eigenen Taktik und ihr freut euch über jede neue, freigespielte Waffe. Und für den günstigen Preis kann man Beck schonmal eine Chance geben.

Nummer 4: Final Fantasy 15 (PS4, Xbox One, ca. 37 Euro)

Die Gruppe sprintet über die Prairie.

Worum geht's? Lange war Final Fantasy 15 in der Entwicklung und Skepsis, ob das Rollenspiel tatsächlich einmal fertig und womöglich auch noch gut werden könnte, war durchaus angebracht. Aber Hajime Tabata und sein Team haben es geschafft: Mit Final Fantasy 15 ist Final Fantasy wieder relevant und mehr als nur ein schwaches Abbild früherer Ruhmestaten.

Mit einer vielleicht erst auf den zweiten Blick sympathischen Heldentruppe erforscht ihr eine riesige, beinahe offene Welt voller fantastischer Kreaturen. Ihr schlagt im Freien eure Zelte auf, kocht etwas Leckeres, wagt euch in verzweigte Labyrinthe oder erforscht weitläufige Städte. Gut, manchmal gibt es auch ein wenig Leerlauf und auch das Kampfsystem ist Geschmackssache, aber die guten Momente überwiegen hier ganz deutlich. Unbedingt ausprobieren!

