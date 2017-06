Günstiges PC-Modding für Anfänger

Was muss man machen, damit der eigene Gaming-PC nicht mehr so langweilig aussieht? Ob in sozialen Netzwerken oder auf LAN-Parties, viele Zockerkisten gleichen wahren Wunderwerken. Doch ist Modding nicht so schwer, wenn man die richtigen Kniffe kennt. Wer handwerklig nicht sehr geschickt ist, der findet in unserer Bilderstrecke coole Gadgeds und Tipps, wie der eigene PC bald schon ein Hingucker sein kann.