Not macht erfinderisch: Wie Gamer im Sommer ihrem Hobby nachgehen

Sommer, Sonne, nackte Haut ... so oder so ähnlich denkt der durchschnittliche Bürger über die heißeste Zeit des Jahres. Jeder noch so kleine Sonnenstrahl muss mitgenommen werden - ob nun im Schwimmbad, am See oder im Biergarten um die Ecke.

Doch jeder Gamer weiß: So schön der Sommer auch sein mag ... unsere virtuellen Spielewelten müssen auch gepflegt werden! Jedes Jahr befinden sich die Zocker im gleichen Zwiespalt: Wie können wir den Sommer genießen und gleichzeitig auch unserer Lieblingsbeschäftigung nachgehen?

Hier entpuppen sich die Zocker als äußert kreativ, um sowohl den Sommer als auch die geliebten Games miteinander zu verbinden.

Wie geht ihr mit dem Sommer um? Macht ihr Abstriche beim Zocken und liegt stattdessen lieber am See rum oder versucht ihr, ebenfalls beide Welten miteinander zu verbinden?