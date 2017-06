Magnology: Die Messe für Videospiele UND Mangas

Ihr mögt Videospiele, Cosplay und Mangas? Dann solltet ihr die Magnology nicht an euch vorbeiziehen lassen. Drei Tage lang sammeln sich in Hamburg Entwickler, Youtuber, Sängerinnen und Sammler im Cruise Center in der HafenCity.

Die Mischung der Themen Videospiele und Mangas ist so in Deutschland für eine Messe nicht üblich. Davon lässt sich der Veranstalter aber nicht beirren. Freilich sind auch einige bekannte Entwickler dabei. So gehören zum Lineup 2017 Spieleschmieden wie Nintendo, Capcom, Daedalic, Nordic THQ und Frozenbyte. Auch Razer und Kickstarter sind vor Ort. Außerdem ist der Gewinner des Deutschen Fernsehpreis 2017 auch als Austeller und Gast auf der Magnology anzutreffen - das ist niemand anderes als Rocket Bean TV.

In der Japan- und Manga-Abteilung erwarten euch Mangakünstler und Mangakünstlerinnen wie Yuki Shirono, Nightmaker und Mikko. Auch Verlage werden als Aussteller vor Ort sein, wie etwa Carlsen Manga, Hummelcomic, Kujumi und Pyramond.

Wie bei den meisten Messen rund um Mangas und Videospiele könnt ihr davon ausgehen, dass ihr einige Cosplays zu Gesicht bekommt. Zudem organisiert der Veranstalter der Messe ein Cosplay-Wettbewerb, bei dem die besten Kostüme mit Preisen geehrt werden.

Wer noch ein Ticket will, kann sich das auf der Homepage der Magnology besorgen. Oder, mit ein bisschen Glück, könnt ihr hier auf Facebook 2x2 Karten gewinnen.

Bislang ist die Mischung aus Manga und Videospielen so in Deutschland noch einzigartig. Das Konzept haben sich die Veranstalter übrigens von der US-amerikanischen Messe Pax abgeschaut, die recht erfolgreich ist. Die Zukunft für die Magnology scheint also gut auszusehen.