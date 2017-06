10 Spiele, die 2017 zehn Jahre alt werden

Das Jahr 2017 ist noch jung und trotzdem prägten schon zu Beginn etliche Titel die Gaminggeschichte. Angefangen mit Nintendos The Legend of Zelda - Breath of the Wild, welches exklusiv für die kürzlich erschienene Konsole Nintendo Switch veröffentlicht wurde oder dem Survival-Horror Resident Evil 7 - Biohazard, bishin zu völlig neuen Titeln wie Horizon - Zero Dawn.

Doch wie sah es vor 10 Jahren aus, als noch Konsolen wie die Playstation 3, die Xbox 360 oder die Wii unser Wohnzimmer schmückten? Wir wagen einen Sprung in die Vergangenheit und zeigen euch in unserer Bildergalerie die 10 besten Spiele die 2007 veröffentlicht wurden.

Ihr seht, 2007 war ebenfalls ein episches Jahr für die Gaminggeschichte und viele Spiele können durch die Grafik oder spannende Geschichten mit den heutigen mithalten. Welches ist euer liebstes Spiel des Jahres? Schreibt es uns in die Kommentare.