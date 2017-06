Trump kündigt Klimaabkommen - wir zeigen euch die besten Klimakatastrophen in Videospielen

Der Trump Donald hat nun also sein Wahlversprechen wahr gemacht. Er ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Die darin festgelegten Ziele zu erreichen, könnte nun also sehr viel schwieriger werden. Aber was soll's, schließlich macht Trump Politik für "Pittsburgh, nicht Paris". Und in Pittsburgh gibt es kein Klima, wie allseits bekannt.

Da aber Klimakatastrophen so Bock machen, sollt ihr sofort in den Genuss kommen. In diesen Videospielen könnt ihr herrlich erspielen, wie sich so ein Klimawandel wohl schlussendlich anfühlen kann:

Ohne Wald, mit viel Wüste. Ohne Tiere im Wasser, dafür wärmere Meere. Jede Menge Überschwemmungen und anderswo Dürre. Der Klimawandel hält viele Überraschungen für uns bereit. Wir hier auf spieletipps werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald Klima seine neueste Katastrophe veröffentlicht.