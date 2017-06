Dieses Spiel habt ihr bestimmt übersehen: Danganronpa

Es gibt Spiele, die sind verrückt - und dann gibt es Danganronpa. Inzwischen gibt es drei Teile und ein Spin-Off. Bis vor kurzem kamen diese lediglich für die PS Vita heraus, doch nun erscheinen alle Spiele auch für die PS4.

In dieser Reihe möchten wir euch Spiele zeigen, die im Trubel um die großen Triple-A-Spiele gerne mal untergehen. Von kleineren Indie-Spielen zu Produktionen der großen Publisher, die einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdient hätten. Wir wollen euch hier besondere Spiele empfehlen, die es nie auf eine Titelseite geschafft haben. Hoffentlich gefallen sie euch genauso wie uns.

Die Mischung aus Visual Novel und Adventure kennen einige von euch vielleicht aus der Phoenix Wright - Ace Attorney-Reihe. Ähnlich wie in diesen Spielen ist eure Aufgabe Rätsel, in diesem Fall Morde, aufzuklären. Die Umstände in denen diese Morde geschehen, sind jedoch das Besondere.

Ihr schlüpft in die Rolle von Makoto Naegi, einem durchschnittlichen Schüler, der durch ein geheimes Auswahlverfahren das Glück hat, auf eine Elite-Schule zu gehen. Dort angekommen, passiert das Undenkbare: Die Schule stellt sich als Anstalt heraus, in der sich die Schüler gegenseitig umbringen sollen. Nur derjenige, der es schafft die Morde zu verüben, ohne dabei erwischt oder ermittelt zu werden, graduiert. Den Schülern wird dies von einem mechanischen Bären names Monokuma mitgeteilt. Ja, Danganronpa ist wirklich so verrückt. Es wurde nicht zu viel versprochen, oder?

Die Aufgabe von Makoto ist nun, die anderen Schüler als Mörder zu überführen. Wer sich nicht an die Regeln hält oder versucht zu entkommen wird ... na, was denkt ihr? Genau: Umgebracht.

Übrigens: Noch im Juni erscheint ein "Action-Adventure"-Spin-Off namens Danganronpa - Ultra Despair Girls. Für genügend Danganronpa-Futter ist auf der PS4 also gesorgt. Außerdem erscheint auch noch dieses Jahr der dritte Teil der Serie. PS4-Besitzer bekommen die ersten beiden Teile auf einer Disc. Wer sich das Spiel mal anschauen will, fährt mit den PS4-Versionen am besten.