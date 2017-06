Resident Evil und die gruseligste Hautklinik der Welt

(Quelle: Medcare Skin Centre)

Von Videospielen lernen - das ist möglich und kann manchmal sogar hilfreich sein. Ab und an ist es aber vielleicht die falsche Entscheidung, sich von einem Videospiel inspirieren zu lassen. Das muss aktuell auch eine Hautklinik in Vietnam feststellen, die bewusst oder unbewusst ein interessantes Firmenlogo ausgewählt haben:

(Quelle: Geek Culture via Facebook)

Na, erkennt ihr es? Wenn nicht, hier die Auflösung: Die Hautklinik verwendet ausgerechnet das Logo der Umbrella Corporation aus Resident Evil. Für Videospielkenner wird die Hautklinik somit ein ganzes Stück gruseliger.

Schließlich hat die Umbrella Corporation in Resident Evil selten Gutes hervorgebracht und es mit den biologischen Experimenten vollkommen übertrieben. Ein paar Beispielbilder auf der Webseite der Klinik lassen zumindest hoffen, dass das "Medcare Skin Centre" davon die Finger lässt.

Im aktuellen Serienteil, der im Test "Resident Evil 7 - Biohazard: Das Spiel, mit dem Capcom eure blutigen Herzen zurückerobern will" überzeugt hat, spielt die Umbrella Corporation übrigens nur eine geringe Rolle.

