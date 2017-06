E3 2017: Alle wichtigen Termine und Livestreams auf einen Blick

Ein Buchstabe und eine Ziffer, die in Kombination seit Jahren für Vorfreude und feuchte Hände unter Gamern sorgen: E3. Es ist wieder soweit, die jährlich in Los Angeles stattfindende Branchenmesse Electronic Entertainment Expo 2017 will euch zeigen, worauf ihr auch in naher Zukunft freuen könnt.

Wir sind für euch natürlich live vor Ort und berichten fortlaufend über die heißesten Ankündigungen, neuen Trends und vielleicht auch den einen oder anderen Ausrutscher im Zuge der Messe. Damit einhergehend werden die großen Publisher natürlich so wie jedes Jahr ausführliche Pressekonferenzen veranstalten, die ihr in Livestreams mitverfolgen könnt.

Aufgrund der Zeitverschiebung finden diese bei uns zumeist mitten in der Nacht statt, aber hey: Das gehört irgendwie zum Spaß dazu! Damit ihr nichts verpasst, gibt es hier einen Fahrplan durch die Messetage.

Samstag, 10. Juni 2017

Pressekonferenz von Electronic Arts ab 21 Uhr MEZ

Hier geht es zum Livestream auf Youtube.

Eines der heißen Eisen von EA ist auf der diesjährigen E3 sicher Star Wars Battlefront 2, für Sportfreunde wird es dem Plan nach Neuigkeiten zu Fifa 18 geben. Was EA sonst noch so aus dem Hut zaubern wird, erfahrt ihr im Zuge der Pressekonferenz.

Sonntag, 11. Juni 2017

Pressekonferenz von Microsoft ab 23 Uhr MEZ

Hier geht es zum Livestream auf Youtube.

Ganz vorne im Repertoire steht bei Microsoft in diesem Jahr die Xbox Scorpio. In einem kurzen Teaser vor der E3 2017 verspricht der Konzern schon jede Menge Gänsehaut. Ihr dürft gespannt bleiben!

Montag, 12. Juni 2017

Pressekonferenz von Bethesda ab 4 Uhr MEZ

Gerade erst hat Bethesda mit The Elder Scrolls Online - Morrowind einen riesigen Rollenspielhappen auf den Markt geworfen, da kommt auch schon die E3. Wer vom Hersteller der Fallout- und "The Elder Scrolls"-Reihe im Zuge der E3 Großes erwartet, wird hoffentlich nicht enttäuscht!

PC Gaming Show ab 19 Uhr MEZ

Die PC Gaming Show ist zurück. Im Ace Hotel in Los Angeles findet dieses Jahr die Hauptveranstaltung für alle Neuigkeiten rund um PC-Gaming statt. Da wohl nur die wenigsten live vor Ort mit dabei sein können, gibt es natürlich auch hierfür eine Live-Übertratung auf Twitch, YouTube, Beam und Facebook.

Pressekonferenz von Ubisoft ab 22 Uhr MEZ

Bei Ubisoft geht es dieses Jahr ganz besonders mächtig ab. Nicht nur wird das bereits angekündigte Far Cry 5 nochmal in großem Rahmen präsentiert, nach einer längeren Pause soll es auch neues Material zu Assassin's Creed - Origins geben. Für Freunde des groben Humors wartet South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe. Und das ist - wie wir Ubisoft kennen, sicher noch lange nicht alles. Livestreams folgen auf Twitch, Facebook und Youtube.

Dienstag, 13. Juni 2017

Pressekonferenz von Sony ab 3 Uhr MEZ

Hier geht es zum Livestream auf Youtube.

Es ist schon eine Weile her, seit euch Sony zum Beispiel mit God of War den Mund wässrig gemacht hat. Was der japanische Konzern sonst noch aus dem Ärmel schütteln wird, um vor allem seine Vorherrschaft vor Konkurrent Microsoft zu festigen, erfahrt ihr im Zuge der Pressekonferenz auf der E3 2017.

Pressekonferenz von Nintendo ab 18 Uhr MEZ

Durch den großen Erfolg der neuen Konsole Nintendo Switch will natürlich auch Nintendo wieder ganz vorne mit dabei sein. Irgendwann ist aber auch der letzte Winkel von The Legend of Zelda - Breath of the Wild erforscht, und die bisher recht kurz geratenen Spaßbringer im Stile von 1-2-Switch können auch nicht auf Dauer an die Joy-Cons locken. Daher will Nintendo dieses Jahr zeigen, warum sich Switch-Besitzer beim Konsolenkauf richtig entschieden haben. Allen voran steht natürlich Super Mario Odyssey. Wer weiß, welche bekannten Namen noch im Zuge der Präsentation auftauchen? Livestreams folgen auf Youtube, Twitch und der offiziellen Seite.

Präsentationen von Square Enix

Square Enix beglückt euch am 13., 14. und 15. Juni mit eigenen Präsentationen. Den genauen Überblick mit den geplanten Programmpunkten findet ihr auf dem US-Blog von Square Enix. Die dort angegebenen Zeiten entsprechen der Zeitzone von Los Angeles, der Zeitunterschied zu unseren Breitegraden beträgt neun Stunden. Die genauen Anfangszeiten der SE-Events erfahrt ihr durch einen Klick auf die Zeile "Click for Global Start Times" über der jeweiligen Tagesübersicht im Blog.

Livestreams von spieletipps

Wem das alles zu viel ist, für den picken wir natürlich gerne die Rosinen aus dem hoffentlich saftigen E3-Kuchen und fassen die wichtigsten Meldungen in unseren eigenen Livestreams auf unserer Facebook-Seite zusammen. Hier findet ihr die Startzeiten: