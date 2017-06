Super Mario Odyssey: Modder integriert neue Mützenfähigkeiten in Super Mario 64

Ein Modder hat die Fähigkeiten von Marios Mütze im neuen Super Mario Odyssey in das PC-emulierte Super Mario 64 gebracht. Wie ein Trailer zeigt, darf Nintendos Klempner seine Mütze in der Modifikation „Super Mario Odyssey 64“ durch die Gegend werfen und sogar Gegner kontrollieren.

Seit jeher sind sie quasi untrennbar miteinander verbunden, der Klempner Mario und seine rote Schirmmütze mit dem großen „M“. Wer die ersten Trailer aber auch die aktuellen E3-Präsentationen rund um das neue Super Mario Odyssey verfolgt hat, der weiß, dass die Mütze des Nintendo-Maskottchens im neuen „Jump and Run“-Abenteuer eine völlig neue Bedeutung bekommen und tatsächlich in das eigentliche Gameplay eingebunden werden soll.

Der Modder Kaze Emanuar hat nun die vielfältigen Möglichkeiten der Odyssey-Mütze in den 20 Jahre alten Klassiker Super Mario 64 gebracht, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet. Ein Trailer auf Youtube zeigt, dass es mit der Modifikation „Super Mario Odyssey 64“ möglich ist, in der PC-emulierten Version von Super Mario 64 die Mütze durch die Gegend zu schleudern. Damit können völlig neue Sprünge zu vollführt werden und Kreaturen in der Spielwelt übernommen werden.

Ganz recht: Gumbas, Bob-ombs – selbst umher flatternde Vögel können mit der Modifikation kontrolliert werden. Es war wohl noch nie so leicht, früh und ohne Hilfe einer gewissen Kanone auf das Dach des Schlosses von Prinzessin Peach zu gelangen. Wer schon einmal einen Vorgeschmack auf das haben möchte, was Besitzer der Nintendo Switch voraussichtlich ab dem 27. Oktober 2017 mit Super Mario Odyssey erwartet, kann sich die Modifikation hier herunterladen.

Unsere Bildergalerie verschafft euch einen Eindruck von Super Mario 64 DS. Die erweiterte Neuauflage für den Nintendo DS brachte zahlreiche neue Features mit sich – eine vielseitig einsetzbare Mütze à la Super Mario Odyssey gehörte aber nicht dazu.