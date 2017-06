Dieses Spiel werdet ihr bestimmt übersehen: Mittelalter ohne Schnickschnack

Auf der E3 2017 wurden wieder Spiele vorgestellt, von denen ihr bis zur Veröffentlichung mit einer unendlich hohen Lautstärke beschallt werdet. Neue Bilder, Videos, Details, Berichte. Ihr könnt gar nicht anders als von diesen Spielen zu hören. Oder ist euch ein Call of Duty - WW2 fremd? Jedoch gab es auf der E3 auch neues Material von weniger lauten Spielen. Eines dieser Spiele wollen wir euch hier vorstellen.

In dieser Reihe möchten wir euch Spiele zeigen, die im Trubel um die großen Triple-A-Spiele gerne mal untergehen. Von kleineren Indie-Spielen zu Produktionen der großen Publisher, die einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdient hätten. Wir wollen euch hier besondere Spiele empfehlen, die es nie auf eine Titelseite geschafft haben. Hoffentlich gefallen sie euch genauso wie uns.

Kingdom Come - Deliverance will gar nicht laut sein. Es verzichtet auf Zauber, Drachen, und Halbgötter, die die Welt retten müssen. Das alles seid ihr in Kingdom Come nicht. Stattdessen seid ihr ein einfacher Soldat, einer von vielen. Nicht nur die Geschichtsbegeisterten unter euch können sich jedoch auf das Spiel freuen. Denn unter dem Anspruch, realistisch zu sein, versteckt sich ein komplexes Rollenspiel, das euch wahrscheinlich sehr herausfordern wird. Damit hebt sich Kingdom Come - Deliverance von anderen Spielen wie etwa Dragon Age - Inquistion ab. Dieses bietet zwar viel inszenatorische Finesse, hat aber einige Spieler ob der fehlenden Spieltiefe enttäuscht.

Im obigen Video erfahrt ihr, wie uns das Spiel gefallen hat, nachdem wir es auf der E3 anspielen konnten. Kingdom Come - Deliverance soll am 13. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Kingdom Come - Deliverance wird vom tschechischen Entwicklerstudio Warhorse Studios entwickelt. Bereits auf der gamescom 2016 konnten wir eindringliche Spieleindrücke gewinnen und ein interessantes Interview führen.