E3 2017: Drei frische 3DS-Rollenspiele aus dem Hause Atlus

Auf der E3 2017 gab es viele große, spektakuläre Ankündigungen. Aber es wäre doch schlimm, wenn hinter all dem Getöse die kleineren, aber vielleicht umso spannenderen Neuheiten untergingen, oder?

Ubisoft, Capcom, Sega, Square Enix ... das sind Anbieter und Entwickler, die man kennt, denen man sofort viele, viele große und erfolgreiche Spiele zuordnen kann. Eigentlich sollte es bei Atlus auch so sein: Der 1986 gegründete, heute im Tokioter Stadteil Setagaya ansässige Entwickler hat ein paar der besten und progressivsten Rollenspiele überhaupt auf dem Kerbholz - allen voran natürlich die "Shin Megami Tensei"-Reihe, aus der auch der aktuelle PlayStation-Hit Persona 5 hervorgegangen ist. Aber: Außerhalb der harten Rollenspiel-Fangemeinde ist Atlus ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.

Wo andere japanische Rollenspiele auf Massentauglichkeit und Anpassung an westliche Geschmäcker den Anschluss schaffen wollen, da bleibt sich Atlus seit inzwischen mehr als drei Jahrzehnten treu. Oft genug spielen die Atlus-Geschichten im modernen Japan, gekämpft wir meistens rundenbasiert und auch Anime-Stil ist im Hause Atlus gerne gesehen. Aber wo konkurrierende Rollenspiele wie Hyperdimension Neptunia oder Monster Monpiece gerne mal die große Fanservice-Kelle auspacken und die weiblichen Figuren ständig in anzügliche Situationen bringen, da bleibt Atlus fast immer geschmackvoll und zurückhaltend.

Und Atlus gibt sich gerne anspruchsvoll: In einem normalen Atlus-Rollenspiel will kein nihilistisch veranlagter Schönling die Welt zerstören, meist geht es um moralische Fragen ohne deutlich erkennbares Gut und Böse - gerade die Spiele der "Shin Megami Tensei"-Reihe zeichnen sich durch ihre inhaltliche Ambivalenz aus: Der Konflikt hier ist zwischen Ordnung und Chaos, nicht zwischen Gut und Böse - hochgradig spannender Stoff, der selten klare und eindeutige Antworten und Aussagen bietet und gerade deshalb so faszinierend ist.

Shin Megami Tensei ist Atlus' Vorzeigeserie.

Vor nicht allzu langer Zeit waren Atlus-Spiele in Europa noch Mangelware. Gelegentlich hat Anbieter NIS America mal ein Spiel nach Europa gebracht, der Großteil der Atlus-Abenteuer blieb allerdings in Japan und den USA. Das hat sich mittlerweile geändert: Nachdem Atlus seit 2013 zu Sega gehört, hat sich die Lage für hiesige Rollenspieler ein ganzes Stück gebessert: In den letzten Monaten kamen tolle Spiele wie 7th Dragon 3 Code - VFD, Shin Megami Tensei 4 - Apocalypse und Persona 5 zu uns, und auch die drei hier vorgestellten Abenteuer werden offiziell in Europa erscheinen. Den Anfang macht voraussichtlich im Herbst:

Etrian Odyssey 5 - Beyond the Myth

Etrian Odyssey 5 hat eine Menge Spieler ganz schön nervös gemacht. In Japan ist der Vorzeige-Dungeoncrawler schon eine Weile erhältlich, aber mit der Ankündigung für Europa und die USA ließ sich Atlus eine ganze Menge Zeit. So viel Zeit, dass schon Befürchtungen laut wurden, der fünfte Teil der für Nintendo DS gestarteten Reihe würde im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht den Weg in den Westen finden. Doch auf der E3 durfte die Gemeinde dann endlich aufatmen: Noch in diesem Jahr soll Etrian Odyssey 5 für den 3DS erscheinen.

Nehmt euch vor den dicken FOE-Gegnern in Acht, sie sind schwerer als mancher Boss!

In einem Land namens Arcadia steht ein riesiger Baum, der von allen Yggdrasil genannt wird. Er ist der Grund für den Frieden zwischen den vier Rassen der Welt, sagt eine Legende. Und die Legende sagt weiter: Wer es ganz an die Spitze des riesigen Baumes schafft, dem wird ein Wunsch erfüllt. Und so ist es kein Wunder, dass sich die Abenteuerer in der nahe am Baum gelegenen Stadt Aeilos gegenseitig auf die Füße treten. Natürlich dürft ihr da nicht fehlen! In einem Editor baut ihr euch eine eigene Gilde, mit der ihr die ausladenden Labyrinthe von Yggdrasil erforscht.

Es gibt vier Rassen und zehn verschiedene Charakterklassen, da sollte jeder Spieler schnell seine ideale fünfköpfige Truppe beisammen haben. Die Labyrinthe erforscht ihr Schrittweise, eine Anzeige gibt Auskunft, wie groß die Gefahr einer gegnerischen Attacke ist. Das Kampfsystem ist klassisch rundenbasiert und die Gegner sind von Anfang an fordernd. Nur wer die intelligenten Synergien zwischen den verschiedenen Klassen klug nutzt, der hat im späteren Spielverlauf eine Chance. Auch das Markenzeichen von Etrian Odyssey ist wieder mit von der Partie: Auf dem unteren Bildschirm fertigt ihr eine eigene Karte eurer Umgebung an. Eure Schritte werden zwar selbständig markiert, aber Wände, Türen, Kisten, Fallen und Teleporter zeichnet ihr von Hand ein. Das klingt umständlich, ist aber enorm motivierend und macht zu einem großen Teil den Charme der Reihe aus.

Ebenso wichtig ist dabei seit dem ersten Etrian Odyssey die Musik von Chiptune-Großmeister Yuzo Koshiro: Nur wenige Rollenspielabenteuer haben so stimmungsvolle Musikstücke. Während sich Etrian Odyssey 5 in Sachen Geschichte eher zurückhaltend gibt - erwartet kein Melodrama à la Final Fantasy - punktet die Serie seit jeher mit hoher spielerischer Komplexität, einem knackigen Schwierigkeitsgrad und extrem charmanten Figuren. Und kaum ein Rollenspiel ist so eng mit der DS-Familie und dem unteren Touchscreen verbunden wie Etrian Odyssey - auf aktuellen Systemen lässt sich das motivierende Kartenzeichnen wohl kaum so gut umsetzen wie auf DS und 3DS.