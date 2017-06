In manchen Spiele wollt ihr besonders gut sein, denn eben dies steht auch im Mittelpunkt. Manchmal verliert ihr natürlich trotzdem ein virtuelles Leben und in manchen Spielen scheitert ihr dermaßen oft, dass euch möglicherweise irgendwann der Geduldsfaden reißt. Doch in diesen Spielen macht es besonders viel Spaß, wenn ihr scheitert - und das macht dann sogar noch Spaß:

Viele der aufgeführten Spiele zeigen euch also, dass es nicht immer schlimm ist, wenn ihr so manche Aufgabe nicht direkt beim ersten Mal packt. Ihr könnt es also durchaus einfach ausprobieren, eben nicht direkt ein perfektes Spiel zu liefern, sondern "aus Versehen" einen Fehler zu machen. Vielleicht amüsiert euch das Ergebnis ja ungemein.