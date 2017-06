E3 2017: Noch mehr Spiele, die wir anspielen durften

Puh, der Trubel ist rum, die E3 2017 schließt ihre Pforten bis zum nächsten Jahr. Wir waren für euch vor Ort und haben fleißig alle Pressekonferenzen verfolgt, Spiele ausprobiert und uns Eindrücke verschafft. Insgesamt ist da ganz schön viel Material zusammengekommen. Damit ihr euch nichts verpasst, haben wir hier für euch einen Gesamt-Überblick zusammengestellt, in dem ihr alle Berichte, Videos und interessanten Informationen von der E3 nachlesen könnt.

Zu guter Letzt durften wir selbst noch einige Spiele vor Ort testen. Denen widmen wir an dieser Stelle ein paar erklärende Worte. Und all die anderen Videos, die wir im Laufe der Messe gesammelt haben, findet ihr direkt nachfolgend in der Galerie. Viel Spaß beim Stöbern! Hoffentlich hat euch die E3 ebenso gut gefallen wie uns und ihr habt euer nächstes Lieblingsspiel entdeckt. Unsere ganz persönlichen Highlights der E3 2017 findet ihr hier.

Super Mario Odyssey

System: Nintendo Switch

Veröffentlichung: 27. Oktober 2017

Steven Universe - Save the Light

System: PlayStation 4, Xbox One

Veröffentlichung: Herbst 2017

Marvel vs. Capcom Infinite

System: PC, PlayStation 4, Xbox One

Veröffentlichung: 19. September 2017

Spider-Man

System: PlayStation 4

Veröffentlichung: 2018