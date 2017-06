Kingdom Hearts: So spielt ihr die richtige(n) Reihenfolge(n)

Square Enix verkündet, dass Kingdom Hearts 3 in den nächsten drei Jahren erscheinen soll. Eure Geduld ist also weiterhin gefragt. Besser, ihr nutzt die Zeit und macht euch mit den bisherigen Serienteilen vertraut.

Habt ihr gehofft, dass auf der kürzlich zu Ende gegangenen E3 in Los Angeles endlich ein greifbarer Termin für das lang erwartete Kingdom Hearts 3 verkündet wird? Tja, haben wir auch. Stattdessen gab es nur die lose Ankündigung, dass das Spiel "in den nächsten drei Jahren erscheinen soll". Gut, das könnte auch heißen, dass es vielleicht schon 2018 auf den Markt kommt, aber darauf verlassen würden wir uns nicht.

Was macht also der hungernde "Kingdom Hearts"-Fan, der sehnsüchtig auf den nächsten Teil wartet? Wie wäre es damit: Spielt doch einfach die bisherigen Teile nochmal, füllt die Lücken in eurer Sammlung oder mitunter sogar die Lücken in der Erzählung! Und wenn ihr schon dabei seid, wäre es doch ratsam, dies gleich in der richtigen Reihenfolge anzugehen.

Das ist allerdings kein allzu leichtes Unterfangen, gibt es doch zahlreiche Spin-Offs, Zwischengeschichten, Neuauflagen, Neuauflagen von Neuauflagen und so weiter. Um das erzählerische Geflecht zu entwirren, haben wir für euch ein paar Zeitlinien aufgestellt. Zur Erläuterung: Es gibt kein Richtig oder Falsch, wenn ihr Kingdom Hearts spielt. Selbstverständlich könnt ihr jedes Spiel für sich in beliebiger Reihenfolge genießen. Wenn aber dieser kleine Wurm, genannt "Kontinuität", an euren Gedanken nagt, seid ihr hier richtig. Viel Spaß!

1. Das Ausgangsmaterial

Einsatzbereit: Sory, Donald und Goofy stehen für weitere Abenteuer zur Verfügung.

Ganz wichtig: Getränke, Knabberkram, beides immer in greifbarer Nähe. Kingdom Hearts ist wie ein Film, der euch in seine Geschichte hineinzieht. Zwar werdet ihr selten die Gelegenheit dazu haben, eine Hand vom Controller zu nehmen, aber dazu gibt es ja glücklicherweise die Pause-Funktion. So, alles bereit? Dann kann's losgehen! Das sind die Spiele in der Reihenfolge ihrer europäischen Veröffentlichungen:

Originalspiele:

Remakes, Runde 1:

Remakes, Runde 2:

So, damit hätten wir mal das Handwerkszeug dargelegt. Neben den genannten Spielen gibt es noch diverse Mobile-Ableger und Browser-Spiele, die jedoch in Europa niemals offiziell erschienen sind. Deren Inhalte sind jedoch erzählerisch auch nur von geringer Relevanz, daher sparen wir sie an dieser Stelle aus und konzentrieren uns auf die größeren Produktionen.

2. Die chronologische Reihenfolge

Ab hier kann es etwas verwirrend werden, zumal die Geschichten einzelner Spiele ineinander übergreifen, teilweise sogar andere Teile überspringen. Die folgende Reihung enthält alle Hinweise zu den Verknüpfungen, inklusive leichter Spoiler. Keine Sorge, zur Geschichte selbst wird nichts verraten, jedoch wird auf freispielbare Inhalte verwiesen, die als tragende Elemente der Erzählung dienen.

Kingdom Hearts - Birth by Sleep:

Die Hauptgeschichte des Spiels stellt den Beginn der Reihe dar. Eine Ausnahme bildet jedoch ein geheimes Ende namens "Blank Points", das weiter unten in der Aufzählung nochmals erwähnt wird. Über die Bedeutung der Endsequenz scheiden sich die Geister. Die einen sagen, es sei ein nicht-kanonischer Hinweis auf ein noch kommendes Spiel, die anderen vertreten die Ansicht, es sei das wahre Ende von Birth by Sleep.

Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep - A Fragmentary Passage:

Seid nicht verwirrt, wenn ihr dieses Spiel in der Aufzählung der Einzelspiele nicht findet. Es ist Teil der Sammlung Kingdom Hearts HD 2.8 und findet nach den Ereignissen von Birth by Sleep statt, bildet aber auch gleiczeitig den Übergang zu Kingdom Hearts 3.

Kingdom Hearts:

Die erste Veröffentlichung in der Reihe ist laut der Chronologie die zweite Geschichte, die sich in der Gesamterzählung einreiht.

Kingdom Hearts 358/2 Days: Abschnitt A

Die Tage eins bis 24 im Spiel finden zur gleichen Zeit statt wie das Finale von Kingdom Hearts. Hier besteht also eine Überlappung. Dieses Spiel findet in dieser Aufzählung deswegen auch weiterhin Erwähnung, da sich die fogenden Inhalten mit weiteren Spielen überschneiden.

Kingdom Hearts - Chain of Memories:

Das einzige für den Game Boy Advance erschienene KH-Spiel enthält keine bekannten Überschneidungen mit anderen Spielen der Reihe.

Kingdom Hearts 358/2 Days: Abschnitt B

Jetzt geht es um die Tage 25 bis 27, die gleichzeitig mit Chain of Memories stattfinden.

Kingdom Hearts 2:

Der zweite Hauptteil der Serie erzählt die nächste große Geschichte im KH-Universum.

Kingdom Hearts 358/2 Days: Abschnitt C

Die Tage 28 bis 358 spielen in der gleichen Zeitlinie wie Kingdom Hearts 2.

Kingdom Hearts Re:coded:

Dieser Serienteil ist ursprünglich nur auf dem japanischen Markt als Puzzlespiel für Mobiltelefone erschienen. Als Neuauflage für Nintendo DS reiht es sich zwischen dem Ende und dem Epilog von Kingdom Hearts 2 ein.

Kingdom Hearts - Birth by Sleep: Blank Points

Aus Gründen der Chronologie muss das geheime Ende von Birth by Sleep an dieser Stelle nochmal erwähnt werden. Inhaltlich erstreckt sich die Handlung der Sequenz vom Ende von Birth by Sleep bis nach einem weiteren geheimen Ende, nämlich dem von Re:coded.

Kingdom Hearts 3D - Dream Drop Distance:

Die Ereignisse von Dream Drop Distance finden zur Gänze nach der Geschichte von Re:coded statt.