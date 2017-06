Das solltet ihr dieses Wochenende zocken: Kreuze ohne Haken

Ihr habt die Bilder der Spielemesse E3 noch vor Augen: Wolfenstein 2 - The New Colossus wird plötzlich mit einem ziemlich interessanten Trailer angekündigt. Der perfekte Moment also, um euch jetzt durch Wolfenstein - The New Order zu schießen. Denn das ist gerade richtig günstig.

Wolfenstein - The New Order macht von Anfang an deutlich, was es will. Zwar könntet ihr schleichen, taktisch sein, Gegner umgehen. Aber mal ernsthaft, wer will das bei diesem Spiel schon? Stattdessen ist es eine wahre Freude, sich der Absurdität dieses Spiels hinzugeben und den brachialen Gegnern mit noch brachialeren Waffen zu begegnen.

Das Spiel nimmt sich selbst nicht so ganz ernst. Die Gegner sind überzeichnet, die Geschichte grenzt an eine Persiflage. Und genau darum macht dieses Spiel so viel Spaß. Es wird ein ernsthaftes Thema - wenn in Deutschland auch zensiert - dekonstruiert: Mit dicken Waffen und roher Gewalt.

Nach circa zehn Stunden werdet ihr den Controller aus der Hand legen und euch zurücklehnen. Was ihr gerade erlebt habt, wird kaum euer Leben verändern. Auch war es nicht total neu oder revolutionär. Aber es hat verdammt viel Spaß gemacht.

Interessiert? Dann folgt diesem Link und kauft ein. Erschienen ist da Spiel für PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One und Xbox 360.

Wenn ihr euch also jetzt auf den nächsten Teil der Wolfenstein-Reihe vorbereiten möchte, der voraussichtlich am 27. Oktober 2017 erscheint, dann greift zu. Denn momentan ist Wolfenstein für sehr wenig Geld zu bekommen.