Ein kleiner Tropfen Hoffnung inmitten einer staubtrockenen Wüste. Hier liegt es nun an euch, die letzte Oase zum Leben zu erwecken. Das erwartet euch in Ever Oasis.

Mit Ever Oasis erscheint ein neues Abenteuer-Rollenspiel für Nintendo 3DS. Auch wenn euch der Name vielleicht noch nichts sagt, seid euch sicher, dass ein paar waschechte Profis hinter dem Spiel stecken. Koichi Ishii, der unter anderem für die Entstehung von Spielen wie Secret of Mana und diverser "Final Fantasy"-Ableger mitverantwortlich ist, bringt durchaus reichlich Erfahrung im Bereich Fantasy-RPG mit. Sein Studio Grezzo arbeitete bereits an mehreren 3DS-Umsetzungen von Zelda-Spielen und ist seit Jahren auf Nintendos Handheld zu Hause.

Solche Voraussetzungen führen natürlich zu einem gewissen Anspruch. Immerhin verfügt der 3DS über eine wahnsinnig breite Palette an Rollenspielen, die oft den Status eines "System Sellers" tragen. Ob auch Ever Oasis das Zeug dazu hat, verrät der Test.

Keine Fata Morgana

In der Welt von Ever Oasis leben die Bürger nicht in Städten, sondern in Oasen. Diese verteilen sich über eine schier endlose Wüste und bieten Reisenden jede Menge Abwechslung und ein willkommenes Zuhause. Doch dieses unbeschwerte Leben hat schon bald ein jähes Ende und so steht ihr er erst einmal ganz alleine da. Eure Aufgabe ist simpel, doch nicht zu unterschätzen. So sollt ihr nämlich die letzte Oase errichten und sie zudem soweit gedeihen lassen, das wieder Leben möglich ist und eine neue Gemeinschaft heranwächst.

Die Weiterentwicklung eurer Oase ist ein zentrales Thema.

Mit der Gefahr im Nacken, dass das allesvernichtende Chaos wieder zurückkehrt, macht ihr euch auf und rekrutiert neue Bewohner für euer frisch errichtetes Habitat. Esna, der Wassergeist, hilft euch bei euren ersten Gehversuchen und versorgt euch mit Informationen. Damit sich neue Gäste wirklich niederlassen, wollen zunächst ihre Bedürfnisse gestillt werden. So ergeben sich aus den Anliegen künftiger Bewohner Missionen und Aufgaben. Diese führen euch immer wieder aus der Siedlung heraus, wodurch ihr die Umgebung langsam aber stetig erkundet.

Der Kern der Handlung ist einfach gehalten. Die eigentlichen Geschichten liefern die vielen Charaktere, denen ihr begegnet. Mal muss jemand gerettet werden, mal möchte er einfach nur die Gewissheit, dass es in der Oase auch reichlich Obst gibt. Schon bald wächst eure neue Heimat und bietet mehr und mehr Möglichkeiten, wodurch sich auch erzählerisch unterhaltsame Momente ergeben.

Überraschend vielseitig

Als Abenteuer-Rollenspiel vereint Ever Oasis gleich eine ganze Reihe von Mechaniken. Innerhalb eurer Oase kümmert ihr euch vorrangig um die sogenannten Knospenläden. Viele Bewohner haben ihre eigenen Geschäfte, die ihr wiederum mit Waren beliefert. Die Verwaltung von Bewohnern und die Platzierung von Gebäuden spielen hier eine zentrale Rolle.

In Dungeons warten teilweise recht knackige Kämpfe auf euch.

Außerhalb eures Zuhauses wird euer Entdeckerdrang befriedigt. Ihr findet neue Wege, löst Rätsel und bekämpft jede Menge Gegner. In einer Gruppe von bis zu drei Charakteren zählen nicht nur eure kämpferischen Fähigkeiten, sondern auch spezielle Fertigkeiten und wie ihr diese kombiniert. Denn nicht jeder Kämpfer kann die gleichen Mechanismen bedienen. Glücklicherweise erhaltet ihr schon früh diverse Möglichkeiten der Schnellreise, so dass die vielen Anforderungen bei der Gruppenzusammenstellung nicht zur Schwierigkeit werden.

Alle Mechaniken im Spiel greifen ineinander über. Es gibt zu jeder Zeit einen nächsten sinnvollen Schritt. Diesen zu erkennen, ist allerdings nicht immer leicht. Ever Oasis hält sich trotz des eher kindlichen Designs mit Hinweisen und Tipps zurück und verlangt häufig, dass ihr bestimmte Zusammenhänge selbst erkennt. Das kann hier und da durchaus zu Frust führen, ist angesichts der ansonsten gelungenen Spielmechaniken allerdings auch schnell wieder vergessen. Zumindest bis zum nächsten Hänger.

Gestalterisch präsentiert sich Ever Oasis recht unauffällig. Die Zeichentrick-Optik passt super zur Thematik und dank unterschiedlicher Gegenden, die ihr mit der Zeit bereist, ist auch für Abwechslung gesorgt. Ob euch die erlebten Eindrücke im Gedächtnis bleiben, ist allerdings etwas fraglich, denn so putzig und hübsch bunt alles ist, so austauschbar wirken einige der Motive. Wüstenschlangen, Riesenkäfer und Schalter-Rätsel habt ihr sicher schon oft gesehen. Das ist nicht schlecht, aber eben auch kein großer Pluspunkt. Von Seiten der Spielabläufe und der Qualität hingegen ist Ever Oasis durchweg gelungen und belegt mal wieder, das auch große Abenteuer auf dem etwas kleineren Bildschirm des 3DS wunderbar funktionieren.

Meinung von Michael Krüger