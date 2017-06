Der ultimative Mario-Speedrun: Fünf Spiele in über 25 Stunden

Einen Speedrun in Super Mario 64 aufstellen ist die eine Sache, die andere ist es, einen Speedrun in fünf Mario-Spielen auf einmal aufzustellen. Der Twitch-Streamer Vallu111 hat sich genau das zur Aufgabe gemacht und innerhalb von über 25 Stunden alle Sterne in fünf Spielen gesammelt.

Diese ultimative Speedrun-Herausforderung besteht in der Regel aus Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2, sprich den etablierten 3D-Mario-Spielen. Alleine hierfür muss ein Spieler schon 602 Sterne sammeln.

Für Vallu111 nicht genug. Er hat zusätzlich noch den "Wii U"-Ableger Super Mario 3D World und somit weitere 380 Sterne hinzugepackt, wodurch die Gesamtanzahl an Sternen auf 982 steigt. Laut der Webseite speedrun.com ist Vallu111 bislang der einzige, der diese Art von Marathon wagt. Vor ungefähr einem Jahr stellte er mit 26 Stunden, 58 Minuten und 13 Sekunden den ersten Rekord auf.

An diesem Wochenende ist er schneller unterwegs gewesen. Nach 25 Stunden und 33 Minuten hat er sich den letzten Stern geschnappt und damit seinen eigene Zeit noch einmal deutlich unterboten.

Voraussichtlich ab dem 27. Oktober kann der Marathon verlängert werden: Für die Nintendo Switch erscheint dann Super Mario Odyssey.

In seinem nächsten Abenteuer darf Mario regelmäßig die Klamotten wechseln. Ob Anzug, Poncho oder Forscherkostüm: Der italienische Klempner verfügt in Super Mario Odyssey über einen großen Kleiderschrank.