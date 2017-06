Ghost Recon - Wildlands: Spieler basteln sich eigene Spielmodi

Der zweite Zusatzinhalt zu Ghost Recon - Wildlands ist schon wieder fast einen Monat alt und Nachschub ist seitens Ubisoft noch nicht in Sicht. Die Youtube-Gruppe SXVXN hat es sich deshalb zum Ziel gemacht, eigene Spielmodi zu erschaffen. Einer davon nennt sich PVP Bikes und ist direkt in der Spielwelt von Ghost Recon - Wildlands umsetzbar:

(Quelle: Youtube, SXVXN)

In diesem Spielmodus sind zwei Spieler auf jeweils einem Motorrad unterwegs und versuchen den dritten Spieler umzufahren. Dieser ist darauf bedacht, den Fahrern auszuweichen und kann sie mithilfe einer Pistole ausschalten. Gewonnen hat der Spieler, der am längsten gegen die Motorräder aushält.

Eine andere Idee ist es, ein Zeitrennen in Ghost Recon - Wildlands mit Helikoptern zu veranstalten, bei dem es darum geht, in möglichst kurzer Zeit unter sämtlichen Brücken langzufliegen. Angesichts der Flug- und Fahrphysik ist das nicht immer ganz so einfach.

(Quelle: Youtube, SXVXN)

Ein Ersatz für neue Inhalte sind die eigens gebauten Spielmodi vielleicht nicht, aber definitiv eine gute Möglichkeit, um die Wartezeit ein wenig zu überbrücken. Falls wer Ghost Recon - Wildlands noch nicht besitzt, kann aktuell kostengünstig im Ubisoft Blockbuster-Sale zuschlagen.

Mehr Infos zum Shooter gibt es außerdem im spieletipps-Test "Ghost Recon Wildlands: Open World im Drogensumpf".

