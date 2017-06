Diese N64-Spiele werden euch auch heute noch viel Spaß bereiten

Nintendos Ankündigung des SNES Classic Mini versetzte die Spiele-Welt in einen Zustand des kollektiven Nostalgie-Hypes. Seitdem schwelgen viele Spier wieder in Erinnerungen vergangener Tage. Sogleich merkten aber viele Nintendo-Fans an, dass nach dem NES Classic Mini und dem SNES Classic Mini eigentlich der N64 Classic Mini folgen müsste. Ob Nintendo nach 22 Jahren ihre erste 3D-Konsole aus dem Jahr 1996 wirklich neu auflegt ist natürlich reine Spekulation.

Dennoch bietet der N64 zahlreiche Spiele, die zu zeitlosen Klassikern wurden und auch heute noch einzigartig sind.

Klickt euch doch durch unsere Bilderstrecke um zu erfahren, welche N64-Spiele bis heute unerreicht sind und warum es sich um solch' einzigartige Spiele handelt. Ob es nun grafische Höchstleistungen oder spielerische Innovationen waren: Diese N64-Spiele könnt ihr heute noch zocken.