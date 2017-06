PS4, Nintendo Switch & Xbox One in edler Holz-Optik

Die US-amerikanischen Firma Toast hat sich darauf spezialisiert, Konsolen, Smartphones, Laptops und Tablets mit edlen Holzverkleidungen zu versehen. Während die meisten Unternehmen im Modding-Segment simple Vinyl-Folien verwenden, die beinahe alle Farben und Oberflächenstrukturen abdecken, verwendet Toast hingegen echtes Holz.

Die Firma aus Oregon verwendet dünne Blätter aus hochwertigem Ahorn, Eschenholz, Ebenholz und Bambus, um die Plastik-Geräte optisch zu veredeln. Mit Präzisions-Lasern schneiden die versierten Holz-Meister dann die dünnen Platten auf die gewünschte Größe. Darüber hinaus sind mit dem Laser auch personalisierte Custom-Designs auf den Holzoberflächen möglich.

Für die Spiele-Konsolen bietet Toast verschiedene Modelle für die Xbox One, One S, PlayStation 4, PS4 Pro und die Nintendo Switch an. Standard-Holzverkleidungen für die Xbox und die PlayStation kosten 49 $, während ihr für die kleinere Switch nur 39 $ ausgeben müsst. Für Custom Designs müsst ihr für die großen Konsolen 79 $ und für die kleine 54 $ hinblättern.

Wenn ihr Lust bekommen haben solltet euch ebenfalls eine Holzverkleidung für eure Konsole zuzulegen, könnt ihr euch gerne durch unsere Bilderstrecke klicken. Hier könnt ihr dann sehen, wie die verschiedenen Holz-Typen auf den jeweiligen Spiele-Plattformen ausschauen.