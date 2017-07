Das solltet ihr an diesem Wochenende zocken: Endlich mal Held sein

Held in einem Videospiel sein. Das könnt ihr einfach viel zu selten. Nicht. Doch gibt es kaum einen sympathischeren Helden als Nathan Drake aus der Uncharted-Reihe. Also kloppt euch dieses Wochenende doch mal mit ein paar virtuellen fiesen Schurken.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Ja, Uncharted 4 hat eine recht interessante Geschichte. Ja, Uncharted 4 versucht, seine Charaktere so menschlich wie möglich zu inszenieren. Was das Spiel aber vor allem bietet, sind atemberaubende Panoramen. Es wird euch sicherlich oft passieren, dass ihr für ein paar Minuten die Kamera schwenkt und einfach nur bestaunt, was ihr gerade seht. Trockene Wüsten, äußerst nasse Meere und verlassene Dörfer im tiefen Dschungel sind nur einige der Szenarien, die euch in diesem Spiel erwarten. Macht ruhig ein paar Screenshots, das Spiel möchte angestarrt werden.

In Uncharted 4 erlebt ihr durch den Protagonisten Nathan Drake eine Geschichte um Brüderlichkeit, Liebe und das große Abenteuer. Das mag ein wenig abgeschmackt klingen, kommt aber in einem stimmig inszenierten Paket. Ihr müsst Rätsel lösen, Gegner besiegen und zwischendurch auch mal mit dem Auto entkommen. Das alles sind sicherlich althergebrachte Zutaten eines Videospiels, erfahren in Uncharted 4 aber eine ordentliche Politur.

Solltet ihr nun auch ob der wunderschönen Grafik staunen wollen, gibt es gute Nachrichten. Uncharted 4 gibt es gerade für wenig Geld bei Amazon. Folgt diesem Link, kauft ein und habt dann ein schönes Wochenende. Sollte es euch nach noch mehr Infos verlangen, lest euch doch unseren Test zu Uncharted 4 durch. Erschienen ist das Spiel exklusiv für die PlayStation 4.

Ihr wollt schon ein wenig Grafik ansabbern, bevor das Spiel bei euch angekommen ist? Dann klickt euch doch mal durch unsere Bilderstrecke zu Uncharted 4. Schreibt uns dann in die Kommentare, welche Landschaft des Spiels euch am besten gefällt.