Diskussionsrunde: Wer braucht eigentlich Indies?

In einem Interview hat Jim Ryan, Marketing-Chef von Sony, kürzlich gesagt, dass Indie-Spiele für Sony nicht mehr eine so große Bedeutung haben wie noch vor einigen Jahren. Auch wenn die Äußerungen schlussendlich wohl gar nicht so drastisch gemeint waren wie zunächst angenommen, möchten wir das zum Anlass für eine Diskussion nehmen.

Jede Person nimmt eine Meinung an, vertritt diese mit Argumenten, die vorher überlegt wurden. Beachtet bitte, dass die Meinung nicht unbedingt die sein muss, welche die Person auch privat vertritt. Vielmehr soll es darum gehen, sich in Argumente und Sichtweisen hineinzudenken. So können wir vielleicht ein komplexes Thema besser verständlich machen.

Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet. Wir sind auf eure Meinung gespannt.