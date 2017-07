Am Freitag der vergangenen Woche war es so weit und Spieler von The Legend of Zelda - Breath of the Wild kamen erstmals in den Genuss des neuen DLC-Pakets „Die legendären Prüfungen“. Neben neuen Kostümen und Features dreht sich dieses hauptsächlich um „Die Prüfung des Schwertes“, einen 45 Räume umfassenden Herausforderungsmodus, in dem ihr euer Geschick in Kampf- und Überlebenstaktiken unter Beweis stellen könnt.

Wie sich herausstellt, hat die neue Herausforderung in Breath of the Wild allerdings nicht allzu lange angedauert – für einige Spieler zumindest. Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, hat der kanadische Speedrunner Loloup den neuen Herausforderungsmodus gleich am ersten Tag in einer Rekordzeit von einer Stunde, 19 Minuten und sieben Sekunden gemeistert. Damit dauert das Absolvieren der „Prüfung des Schwertes“ aktuell immer noch gut doppelt so lang wie der schnellste Speedrun des gesamten Spiels, wo der Rekord laut Speedrun.com bei 39 Minuten und 57 Sekunden liegt.

Doch auch Kurioses bringt der Herausforderungsmodus des neuen DLCs zum Vorschein: Der Reddit-Nutzer sharkystheshotty hat nämlich ein Bild veröffentlicht, das ihn außerhalb der eigentlichen Spielwelt zeigt. In seinem Bestreben, „Die Prüfung des Schwertes“ zu absolvieren, ist er an einem Punkt offenbar einfach durch die Wand gefallen, wodurch er die Herausforderung nicht beenden konnte.

„Ich war im dritten Raum der mittleren Prüfungen und flog hoch in die nähe der Truhe auf der schwebenden Plattform, wo ich einfach durch die Wand ging“, erinnert sich der Spieler. Weitere Bilder von dem ungeplanten Ausflug gibt's auf imgur. Wie ihr seht, erwartete ihn dort eine ziemlich leere, unausgearbeitete Welt, bei der es sich nach Spekulationen der Reddit-Nutzer um eine Testumgebung der Entwickler von Nintendo handeln könnte.

Wenn auch ihr euch der „Prüfung des Schwertes“ im neuen „Die legendären Prüfungen“-DLC stellen wollt, zuvor aber noch nicht absolvierte Schreine in Hyrule auf der Liste habt, dann bietet euch unsere Bildergalerie eine Übersicht aller Schrein-Aufgaben inklusive Fundorten.