Anime Expo 2017: Das ist mal eine lange Schlange

(Bildquelle: Anime Expo via Facebook)

Kaum ist die E3 2017 zu Ende, haben sich vor dem Los Angeles Convention Center am Wochenende erneut unzählige Menschen eingefunden. Der Grund? Die Anime Expo 2017, bei der viele Besucher teilweise stundenlang am Eingang warten mussten, um überhaupt auf das Messegelände zu gelangen. Die riesige Menschenschlange toppt sogar manchen Sommer-Schluss-Verkauf:

Hey @AnimeExpo your badge line is dangerously in the street now...probably should work on a solution quick #AX2017 pic.twitter.com/yZtpsLcgjS — クリス @AX (@KhalC204) 1. Juli 2017

Der Twitter-Nutzer und Youtuber OhNickel hat seinen eigenen Gang zur Messe als kurzes Video festgehalten, um die Ausmaße besser zu verdeutlichen:

The line goes out so far we’re standing under the freeway?? Wut pic.twitter.com/Vs5550bLVa — nickel (@ohnickel) 1. Juli 2017

Laut vielen Twitter-Nutzern war schon die Anime Expo 2016 sehr gut besucht, aber noch nie hätten so viele Leute angestanden, wie am vergangenen Wochenende.

Holy shit, the line for badge pick at @AnimeExpo looks bad. I've never seen it this long... pic.twitter.com/WWInCCPyHe — Enis 💜 (@octopuscandy) 1. Juli 2017

Der Grund für das lange Anstehen ist in den Sicherheitsvorschriften zu finden. Erstmals haben Mitarbeiter an den Eingängen sämtliche Taschen und Cosplay-Outfits der Besucher kontrolliert, um potenzielle Zwischenfälle zu vermeiden.

Wer es dann doch auf die Anime Expo geschafft hat, der durfte sich über verschiedene Cosplay-Events, aktuelle Videospiele und neue Animes freuen. Den faden Beigeschmack der langen Schlangen konnten die Organisatoren jedoch nicht loswerden.

Bleibt zu hoffen, dass es bei der Gamescom 2017 im August besser abläuft. Schon im Vorverkauf deutet sich an, dass die Kölner Messe ebenfalls erneut gut besucht sein wird.

Beim besten Sommerwetter hat die Gamescom 2016 stattgefunden. Vor Ort haben sich tausende von Besucher die aktuellen Spielehits und Zukunftstrends wie Virtual Reality angesehen.