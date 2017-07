Spieler und Spielentwickler sind sich nicht immer einig über die Notwendigkeit bestimmter Updates in Games - so auch beim Weltraum-Online-Rollenspiel Eve Online. Einer der Entwickler wurde nämlich kürzlich Opfer eines wütenden Fans, der ihm als „Dank“ für eine Balance-Änderung ein ganz besonderes Paket zugeschickt hat.

Nichtsahnend fand Brenton Hooper vom „Eve Online“-Entwicklerteam vor einigen Tagen ein Schreiben der Post im Briefkasten. Er hatte nichts bestellt und gab seiner Filiale deshalb die Berechtigung, das Paket zu öffnen und ihn über den Inhalt zu informieren. Wie sich herausgestellt hat, erwartete ihn wortwörtlich ein „Bag of Dicks“.

Seine Sendung enthielt „zwei Tüten Gummibärchen in Penisform, Glitter, Konfetti in Penisform und ein Coupon mit der Aufschrift ‘Eat a bag of dicks’.“ Der Entwickler war so begeistert von dieser kleinen Aufmerksamkeit, dass er kurzerhand einen Post auf Reddit mit der Geschichte zu dieser netten Geste verfasste.

Da meinte ein Fan es wohl wirklich gut mit Hooper: Über die Website „Dicks by Mail“ kann nämlich ein solches Troll-Paket anonym versendet werden; preislich bewegt es sich aber in einem Rahmen zwischen 13 und 23 Euro. Nicht gerade günstig, aber eine lustige Geschenkidee. Wem würdet ihr so ein „Bag of Dicks“ zuschicken?