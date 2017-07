Wie ein Gamer es schaffte, ein Attentat zu verhindern

Dass ein Gamer in einem Spiel zum Helden wird, ist nichts besonderes. Dass er dies im realen Leben wird, allerdings schon. Nutzer eines Videospiel-Forums verhinderten nun ein geplantes Attentat auf den kürzlich gewählten Präsidenten Emmanuel Macron.

Der 23-jährige Täter wurde am vergangenen Mittwoch in einem Pariser Vorort verhaftet, nachdem User eines Videospiel-Chats die Polizei benachrichtigten. Der Verurteilte soll in dem Chat gesagt haben, dass er sich eine Kalaschnikow kaufen werde. In seinem Auto fanden die Polizisten dann drei Küchenmesser. Die Analyse seines Computers zeigte, dass er im Internet nach potentiellen Zielen eines Attentats recherchierte. Laut dem Magazin "The Guardian" plante der selbsternannte Nationalist, den Präsidenten am 14. Juli, dem Nationalfeiertag Frankreichs, zu erschießen. Außerdem soll der Mann "Muslime, Juden, Schwarze und Homosexuelle" attackieren wollen.

Am Samstag veruteilte ein Gericht den Mann wegen Planung eines terroristischen Aktes. Bereits im Jahr 2016 wurde er, nachdem er öffentlich die Aktionen des norwegischen Massenmörders Anders Brevik unterstützte, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er nur 18 Monate abbüßte.

Nach seiner Verhaftung sagte der Mann, dass er Macron ermorden wollte, um eine "politisches Statement" zu setzen.