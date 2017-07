Urlaubs-Liebe: Mit diesen Spielen im Gepäck wird der Sommer legendär

Endlich Sommer, endlich Urlaub, endlich Zeit für die schönen Dinge im Leben: Fremde Länder bereisen, am Strand fläzen, ins kühle Nass abtauchen ... und gediegen zocken! Diese Spiele müssen mit in den Urlaub!

Wir versorgen euch mit den besten Handheld-Titeln für jede Urlaubssituation: Games mit fesselnden Geschichten für den Flug, schnelle Spiele zwischen zwei Badegängen am Strand, witzige Multiplayer, die dem Partyabend im Bungalow einheizen und etwas Ruhiges, um den Tag abends im Hotelbett ausklingen zu lassen.

Vergesst aber im Eifer des Gefechts nicht eure Ladekabel einzupacken! Sonst ist bei der Switch nach drei Stunden Schicht im Schacht. Der 3DS hält etwas länger durch, aber auch hier lohnt es sich, das Netzteil einzustecken.

Und ganz wichtig: Immer schön eincremen!

Spiele für den langen Flug

Manche Leute können sich ins Flugzeug setzen und schlafen im nächsten Moment wie ein Stein. Wenn ihr nicht zu dieser glücklichen Sorte Mensch gehört, müsst ihr schauen, wie ihr eure Flugzeit rumkriegt. Egal wie schön die Aussicht auch ist, nur aus dem Fenster zu starren wird auf die Dauer zu langweilig.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Wie wäre es also, wenn ihr eure Handhelds herauskramt oder - wie im Fall der Nintendo Switch - schnell zusammenbaut und mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild loslegt? Im Gegensatz zu den zahlreichen Vorgängern gestaltet Nintendo die Spielwelt Hyrule diesmal komplett offen, so dass ihr zu jedem Zeitpunkt an alle Orte reisen und dort Aufgaben erledigen könnt. Perfekt also, um sowohl mal schnell die halbe Stunde zwischen Start und erster Essensausgabe zu überbrücken, als auch um zehn Stunden am Stück durchzuzocken, bis der große Teich überquert ist.

Interessiert? Hier findet ihr The Legend of Zelda - Breath of the Wild bei Amazon.

Fire Emblem - Awakening

Oder ihr packt Fire Emblem - Awakening für den 3DS ein. Das Strategie-RPG spielt auf zwei Kontinenten mit den Namen Ylisse und Valm und katapultiert euch in eine kriegerische Ära, in der Untote das Land heimsuchen. Mit seinem makellosen, aufwändig gestalteten Gameplay begeistert Fire Emblem - Awakening sowohl Einsteiger als auch Profi-Spieler Stunden um Stunden.

Interessiert? Hier findet ihr Fire Emblem - Awakening bei Amazon.

Gotta Protectors

Auch Gotta Protectors ist durchaus eine gute Wahl fürs Flugzeug und ein kleiner Geheimtipp, wenn es um 3DS-Titel geht. Das Spiel punktet bei Retro-Fans mit niedlicher Pixel-Optik, 8-Bit-Musik und herrlich klischeehafter Story, bei der ihr mal wieder einer Prinzessin aus der Patsche helfen könnt. Bei der japanischen Adaption des "Tower Defense"-Genres kämpft ihr gegen einen Schwall von Monstern nach dem anderen und verbringt Stunden damit, eure Helden bis zum Maximum hochzuleveln.