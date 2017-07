Mit der neuen PlayLink-Reihe erwartet euch eine bunte Mischung aus Partyspielen für einen lustigen Abend mit Freunden und Familie, vom wahnwitzigen Quiz bis zum interaktiven Krimi.

Ganze 18 Tasten besitzt der "DualShock 4"-Controller der PlayStation und das überfordert viele Gelegenheitsspieler. Die neue Playlink-Reihe stellt daher dieses Steuerungskonzept in Frage und möchte so unter anderem auch die ansprechen, die sich bisher noch gar nicht an eine Konsole getraut haben. Dabei setzt Sony nicht zwingend auf ultraflache Casual-Games, sondern hat sich einen cleveren Kniff einfallen lassen, wie wirklich jeder mit einem Eingabegerät spielen kann, das er auch zu bedienen weiß.

Der Clou ist, dass ihr und eure Mitspieler mit einem Smartphone oder Tablet, statt einem gängigen Controller, am Spiel teilnehmt. Zu jedem Spiel der Reihe erscheint eine eigene App, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Sollte Sony noch mehr Playlink-Ableger planen, wäre es eine Überlegnung wert, die Apps in einer Art Spielesammlung zu bündeln, damit ihr nicht bald das ganze Smartphone mit PlayStation-Apps vollgemüllt habt. Die Verbindung zur Konsole funktioniert über ein von ihr ausgehendes WLAN-Signal. Beim Spielen ersetzt das Smartphone dann komplett den normalen Controller und ermöglicht so viele abwechslungsreiche Spielmechaniken

That's You! - Jetzt wirds persönlich

Das erste Spiel der Playlink-Reihe erschien am 04. Juni 2017 kostenlos für "PS Plus"-Mitglieder. Alle anderen können für 20 Euro in das Party-Vergnügen starten. Zwei bis sechs Spieler kämpfen bei That's You! um den Sieg. Wie der Name schon sagt, geht es darum euren Mitspielern möglichst treffend Eigenschaften zuzuordnen, beziehungsweise abzuschätzen was in ihren Köpfen vorgeht und so Punkte zu machen. Zu Beginn muss jeder ein Foto seiner Wenigkeit machen, das ihm für den Rest der Spielrunde als Avatar dient.

Selbst erstellte Fragen und Bilder machen das Spielgeschehen noch persönlicher.

Wer würde Essen bestellen und dann vorgeben selbst gekocht zu haben? Wer würde beim Strandspaziergang einen Leopardentanga tragen? Das sind zwei der über tausend möglichen Fragen, aufgeteilt auf mehrere Themengebiete. Je besser ihr euch untereinander kennt, dest größer der Spielspaß. Dieses Wissen sorgt dann für starken Punkteregen. Für jede Antwort, die ihr euch mit einem anderen Spieler teilt, erhaltet ihr Punkte. Jede Übereinstimmung mit euren Freunden bedeutet 100 Zähler mehr auf dem Konto. Setzt ihr bei der Antworteingabe einen der seltenen Joker, bekommt ihr sogar die doppelte Punktzahl.

Angespielt

PlayStation besuchte uns in Berlin und mit ein paar anderen, die sich als Versuchskaninchen bereit erklärt hatten, konnten wir in eine erste Runde That's You! starten. Die Erwartungen waren ziemlich hoch, da die meisten Anwesenden von der Idee mehr als angetan waren. Das Einrichten der App und der Verbindung zwischen Konsole und Telefon verlief schnell und problemlos. Die gestellten Fragen und Aufgaben können teils ganz schön deftig sein, aber ein Filter erlaubt es peinliche Fragen auszusortieren. Und natürlich provozieren gerade diese Fragen besonders amüsanten Trash-Talk!

Jede Partie besteht aus einer Runde pro Teilnehmer, plus einer weiteren, in der es um alle Spieler geht. Auf den Smartphones wählt ihr dann eure Antworten auf die Fragen und Aufgaben, die euch der stets gut gelaunte Sprecher vorträgt. Manchmal müsst ihr auch Bilder zuordnen oder euer mehr oder weniger ausgeprägtes künstlerisches Talent beweisen. Insgesamt macht That's You! große Laune und hat auf jeden Fall Potenzial Spieler und die, die es (noch) nicht sind, zusammen vor die Konsole zu bringen.