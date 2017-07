Es ist das Ende einer Ära für Raymond "Stallion83" Cox: Nach über elf Jahren ist Cox nicht mehr der Spieler mit dem höchsten Gamerscore. Mit 1.585.894 Punkten belegt er nur noch den zweiten Platz hinter seinem langjährigen Rivalen Stephen "smernov" Rowe, der nun bei stolzen 1,592,280 Punkten steht, wie die Webseite xboxachievements berichtet. Der Grund für die Ablösung: Die Flitterwochen von Cox.

I've been too busy having all the sex. pic.twitter.com/aFNpwuaDY1 — Ray Cox IV (@Stallion83) 4. Juli 2017

"Ich war zu sehr damit beschäftigt, Sex zu haben", so Cox humorvoll auf Twitter.

Während Cox seine Freundin geheiratet hat (offenbar nicht in VR) und mit ihr in den wohlverdienten Urlaub geflogen ist, wusste Row die Zeit zu nutzen. Trotz Hochzeit gibt Cox jedoch nicht auf. Ob er in absehbarer Zeit erneut die Thronspitze erklimmen kann, bleibt allerdings abzuwarten.

Nichtsdestotrotz hat sich Cox über Jahre hinweg einen Namen innerhalb der Xbox-Spielerschaft gemacht. Noch bevor die große Achievement-Jagd begonnen hat, konnte er sein Gamerscore-Konto beträchtlich auffüllen. 2014 ist er der erste Spieler weltweit gewesen, der über eine Million Punkte gesammelt hat.

In einem Blogeintrag verrät Rowe derweil, dass er seine neuen Rekord nicht dem Guiness World Record übermitteln wird. Diesen hält damit weiter Cox inne.

Auf der ersten Xbox war von Gamerscore noch nichts zu spüren. Dennoch hat die Debütkonsole von Microsoft den Grundstein für Xbox Live gelegt und die altbekannte Halo-Serie etabliert.