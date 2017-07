Im Mehrspieler-Shooter Playerunknown's Battlegrounds liefern sich die letzten zwei Überlebenden einen harten aber fairen Kampf mit bloßen Fäusten, bei dem gegenseitiges Vertrauen an erster Stelle steht.

In Playerunknown's Battlegrounds startet ihr mit eurem Charakter an Bord eines Passagierflugzeugs und habt selbst die Wahl, wann ihr abspringen möchtet, um schließlich sanft mit dem Fallschirm am Erdboden zu landen. Der Clou: Ihr seid nicht allein, sondern zieht gegen 99 andere Spieler in den Kampf, die es allesamt darauf abgesehen haben den ersten Platz zu erringen und damit das Match zu gewinnen.

(Quelle: Reddit, Streamable)

Dabei treiben vor allem die letzten Momente, in denen ihr nur noch gegen wenige andere Spieler in einem begrenzten Gebiet bestehen müsst, euren Puls schnell in unermessliche Höhen. Ucsbaway hat auf der Webseite Reddit ein Video geteilt, indem sich er und sein Gegner in dieser hochspannenden Lage befinden.

"Willst du einen Faustkampf?", fragt Ucsbaway via Sprach-Chat seinen Gegner, während er hinter einem Baum Deckung sucht, "Ich meine es ernst". Als sein Gegner zustimmt, beteuert Ucsbaway seine Waffen auf den Boden fallen zu lassen. Er gibt sich immer noch unsicher, während sein Kontrahent bereits die Deckung hinter einem Stein verlässt und ruft: "Machen wir es, Boss!". "Ich liebe dich dafür, dass du das tust", meint Ucsbaway erfreut über die Ehrlichkeit seines Gegenübers. Wie der Kampf endet, könnt ihr im obigen Video herausfinden.

Ein Ende wie dieses bezeugt, dass Vertrauen und Ehrlichkeit auch in virtuellen Welten keine Ausnahme darstellen muss. Vielleicht sind auch deshalb ein Vater und sein Sohn ein ultimatives Team in Playerunknown's Battlegrounds.

Playerunknown's Battlegrounds erfreut sich auf der Online-Vertriebsplattform Steam an großer Beliebtheit. Das Spiel entstammt ursprünglich aus einer Modifikation von Arma 2 und soll gegen Ende des Jahres auch für Xbox One erscheinen.