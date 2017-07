Tekken 7 erfreut sich derzeit großer Beliebtheit. Ob nun Kung-Fu-Meister, Bären, Dämonen oder sogar Dinosaurier - in Tekken treffen alle erdenklichen Kämpfer aufeinander. Natürlich dürfen an dieser Stelle auch keine Roboter wie Jack oder menschenähnliche Androide wie Alisa fehlen. In diesem Zusammenhang konfrontierte ein Fan auf Twitter den Produzenten des ikonischen Prügelspiels aus dem Hause Namco, Katsuhiro Harada, mit der Frage, warum gerade Alisas Brüste physikalisch korrekt wackeln. Haradas Antwort ist kurios und informativ zugleich.

Alisas Skelett bestehe aus einer stabilen Wolframcarbid-Legierung. Ihre darüberliegende Rüstung aus Titanium und angereichertem Uran wird zusätzlich noch von einer künstlichen Haut umgeben. Das würde erklären warum die Brüste der Androidin wackeln. Doch Alisas Vorbau hat nicht nur ästhetische Gründe. Laut Harada dienen ihre Brüste im Kampf hauptsächlich als Schock-Absorbierer.

Natürlich können böse Zungen nun behaupten, dass die Antwort von Harada eine plump vorgeschobene Rechtfertigung dafür ist, auch den wackelnden Brüste eines Roboters eine gewisse Logik zu verleihen. Ein Schelm, wer denkt, dass sich der Tekken-Produzent mit der Argumentation ausschließlich von allen potenziellen Sexismus-Vorwürfen reinwaschen möchte. Selbstverständlich haben dann auch die exorbitant riesigen sekundären Geschlechtsmerkmale der anderen weiblichen Kämpferinnen ihren Sinn. Auch da geht's sicherlich nur darum, dass sie mit ihren gigantischen Brüsten harte Schläge abdämpfen können.

Ein Vorschlag: Wie wär's ebenfalls mit gigantischen Ausbeulungen im Schrittbereich der männlichen Kämpfer? Aber natürlich nicht aus ästhetischen sondern ebenfalls aus pragmatischen Gründen wie bei den Frauen. Dadurch würden kräftige Tritte im Genitalbereich genauso effektiv kompensiert werden.

Her skeleton by Tungsten carbide & the outer skin armor consists of titanium & depleted uranium. But its surroundings are Artificial skin. https://t.co/AEdlvnITnJ