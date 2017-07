Was ihr hier seht, ist nicht etwa ein Screenshot eines Fallout-Teils, sondern eine normale Bahnstation in Niigata, Japan.

Von außen sieht der Bahnhof aus wie jeder andere. Tretet ihr aber ein, führt eine unheimliche Treppe 40 Meter in die Tiefe und lässt euch in eine düstere Umgebung eintauchen, die stark an ein dystopisches Videospiel erinnert.

Zwischen menschenleeren Gängen und dreckverschmierten Wänden beschleicht einen garantiert das Gefühl, jede Sekunde einem verseuchten Mutanten über den Weg zu laufen. Für Cosplayer und Fallout-Fans ist das genau das Richtige.

Die Tokyo Times gibt an, dass der Bahnhof zunächst überirdisch seit 1969 aber im Untergrund verlaufe. Es soll weder Rolltreppen noch Aufzüge geben und nur 25 Menschen nutzen die Station täglich. Würdet ihr euch trauen, hier mutterseelenalleine im Untergrund auf die nächste Bahn zu warten?