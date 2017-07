Nicht viele können sich daran erinnern, aber es gab eine Zeit, in der sich einige von euch mit Freunden in einem Keller trafen und die Eltern nicht schlafen konnten, weil das Klappern der Tastaturen sie wachhielt. An Abenden wie diesen entstanden gelegentlich solche Fotos:

Dieses Foto, das einige von euch wahrscheinlich kennen, entstand im Sommer 2002, in der kleinen Stadt Mason in Michigan, einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Das Online-Magazin Kotaku ging auf die Spuren des Bildes, das seit nun mehr als 15 Jahren im Internet herumgeistert.

Bei der Gruppe auf dem Bild handelt es sich um ganz normale Teenager, die sich gelegentlich zu LAN-Partys trafen. Anfang der 2000er Jahre, gab es ein Spiel, das die meisten Jugendlichen vor Computerbildschirme gefesselt hat: Counter-Strike. Counter-Strike war das Nonplusultra. Es lief auf fast jedem Computer und fast jeder hat es gespielt.

Das Online-Magazin erreichte einen Großteil der Gruppe durch Reddit. Sie berichten davon, wie es eigentlich zu diesem ikonischen Bild kam. Denn das gibt uns bis heute nostalgische Gefühle. Brian Schaeffer, einer der LAN-Gänger erzählt, dass der lustigste Part des Bildes darin besteht, Leuten im Internet dabei zuzusehen, wie sie behaupten, die Gruppe auf dem Bild zu kennen. "Es war eine kleine Stadt, eine zufällige Gruppe von Freunden, und wir sind buchstäblich einen Tag einfach albern gewesen." sagt Schaeffer.

Während der üblichen LAN, hatte Tyler, einer der Freunde, den glorreichen Einfall, "jemanden mit Klebeband an den Doppel-T-Träger zu binden". Brian hielt Drew, während der Rest der Gruppe ihn festklebte. Nach etwa zehn Minuten in der Luft, musste Drew allerdings erneut befestigt werden - mit einem Kissen für den optimalen Komfort. Und für das optimale LAN-Erlebnis, stapelten die Freunde Tische, so dass Drew in der Luft zocken konnte. Brian fotografierte den Abend und Drew postete ihn in einem Gaming-Forum. Seitdem klebt dieses Bild in der Erinnerung vieler Zocker fest.

"Es ist so lustig, denn wenn du die Reddit-Threads siehst, jedes Mal, wenn dieses Bild alle paar Jahre herumgeht, ist es wie ein kleines Mason-Wiedersehen", sagt Jonathan Watrous, der ebenfalls an dem Abend dabei war.

Es ist schön und lustig zu sehen, wie es zu fast schon legänderen Bildern im Internet kam. Habt ihr noch lustige Erinnerungen an LAN-Partys? Erzählt sie uns in den Kommentaren!