Shakes & Fidget wird 8 Jahre alt und alle feiern mit

Das Kultspiel Shakes & Fidget wird acht Jahre alt – wenn das kein Grund zum Feiern ist! Denn 50 Millionen registrierte Nutzer können sich nicht irren: Dieses Spiel müsst ihr gesehen haben!

Am 22. Juni 2009 war es so weit: Shakes & Fidget - The Game aus dem Hause Playa Games erblickte das Licht der Welt. Damals, als das Internet noch von Flash durchkreuzt war, erfreute sich das kostenlose Online-Rollenspiel schnell großer Beliebtheit.

In acht Jahren hat sich eine ganze Menge geändert. Das einst Flash-basierte Browser-Spiel gibt es heute zusätzlich auf Steam, Android, iOS und in einer HTML 5 Version. Ganze 50 Millionen Spieler aus 30 Ländern haben sich bis heute registriert.

Jetzt kostenlos Shakes & Fidget spielen!

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters im Stil der kultigen Comic-Serie. Dabei wählt ihr eure Rasse und eure Profession selbst: Lieber als Elfenmagier den Tunichtguten der Welt einheizen, als Goblin-Kundschafter mit Steinschleuder und Bogen bewaffnet gegen eure Feinde vorgehen oder gar als Dämonen-Krieger Furcht und Schrecken verbreiten?

Eure Stadt. Hier beginnt euer Abenteuer.

Im Spiel selbst rüstet ihr euren Recken (oder eure Reckin) gegen bevorstehende Gefahren, nehmt in der örtlichen Taverne Missionen an und stürzt euch in Gefechte gegen Ungetier und Ungetüme jeder Art. Der besondere Charme von Shakes & Fidget springt dabei sofort auf euch über: Das Spiel, wie auch die Comic-Vorlage, nimmt sich mit viel Humor. Charaktere sehen alleine ihrer Grimassen wegen zum Schreien aus.

Dazu kommen besonders amüsante Missionsbeschreibungen. Eine mittelschlecht gelaunte Magierin (die sich für deutlich hübscher hält, als ihr es seid) erklärt etwa: "[...] Das Ziel ist ein Löwe. Nur du bist dem schrecklichen Wesen gewachsen! Nur du kannst dieser Plage Einhalt gebieten! Ist das soweit angekommen"?

Besonders viel Spaß macht es, das Spiel gemeinsam mit Freunden zu spielen. Mit ihnen könnt ihr zum Beispiel eine Gilde gründen und gemeinsam spannende Dungeons erkunden. Was dort passiert, solltet ihr besser selbst herausfinden.

Ihr wollt selbst mitspielen? Hier geht's direkt zum Spiel!

Die Jagd auf den Golden Mushroom ist eröffnet!

Anlässlich des 8-jährigen Geburtstages des Spiels Veranstalten die Macher ein besonderes Gewinnspiel: Wer sich im Spiel registriert, erhält eine Nachricht und kann damit an einer Verlosung teilnehmen. Als Hauptpreis winkt "The Golden Mushroom" - eine Goldstatue der aus dem Spiel bekannten Pilze.

Wer würde nicht gerne eine Statue für 25.000 Euro abgreifen?

Diese Statue ist alleine an Materialkosten bereits unglaubliche 25.000 Euro wert! Ein Goldschmied hat dieses Unikat extra anlässlich des Geburtstages angefertigt.

Registriert euch jetzt und macht mit bei der Jagd nach dem Golden Mushroom!

Der Trailer zu Shakes & Fidget gibt euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was euch im Game erwartet: Spannende Rollenspiel-Kost, gewürzt mit jeder Menge schrägem Humor und noch schrägeren Gestalten!