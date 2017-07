"Call of Duty"-Spieler sprechen über ihre Fetische

Die Überschrift dieser News-Meldung mag vielleicht ein wenig kurios klingen, hat aber einen ernsthaften Hintergrund. Im Mittelpunkt steht Jack Campbell, ein Kommentator für "Call of Duty"-Turniere, der am Wochenende via Twitter seinen Ausstieg bekanntgegeben hat. Grund dafür sind die ständig verbalen Angriffe seitens von Fans, sowie der Umstand, dass mittlerweile auch sein Privatleben ins Fadenkreuz geraten ist.

Kurz vor seinem Ausstieg hat eine Freundin von Campbell, Bilder von privaten Konversationen veröffentlicht, die aufzeigen, dass der Moderator offenbar einen Fuß-Fetisch hat. Für einige Nutzer offenbar erneut ein Grund gewesen, sich über den Moderator in beleidigender Art und Weise lustig zu machen. Dieser hat davon jedoch genug und verkündet in einem Twitter-Video kurzerhand seinen Abschied aus der Szene.

"Es gibt wahrscheinlich viele Leute, die gerade jetzt twittern und lachen, die merkwürdigere Fetische haben. Und wisst ihr was? Niemand ist perfekt... Ich bin nicht perfekt", so Campbell. Dennoch habe die Mobbing-Attacke Einfluss auf sein Privatleben und auf seine Familie genommen, weshalb er nicht mehr als "Call of Duty"-Kommentator weitermachen möchte.

Campbell kämpft jedoch nicht allein an dieser Front. Ausgehend vom Video und dem Ausstieg, haben sich mehrere aktuelle und ehemalige "Call of Duty"-Profispieler zu ihren eigenen Fetischen bekannt. In mehreren Videos versuchen Matthew "Skrapz" Marshall und Philip "Momo" Whitfield Campbell von seiner Entscheidung abzubringen und sprechen sich klar gegen Mobbing aus. Ganz getreu dem Motto: Jeder hat Fetische, also was soll die Aufregung?

Bislang hat sich Campbell noch nicht dazu geäußert. Eines ist jedoch ganz klar: Mobbing gehört sich absolut nicht, weder in Call of Duty, noch in Counter-Strike - Global Offensive.

