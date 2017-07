Warum ich die Zeit mit meinem Nintendo DS nie vergessen werde

Quelle: weheartit.com

Der Nintendo DS ist das beste Beispiel dafür, dass "glaube an dich selbst, egal was andere sagen!" nicht nur ein Spruch ist, den jeder von uns schon einmal irgendwo auf Facebook gelesen hat. Stellt man sich einen Boxkampf im Jahre 2004 vor, in dem die PSP und der Nintendo DS gegeneinander antreten, hätten die meisten wohl ihr Taschengeld auf die PSP verwettet. Doch dann die Überraschung: Der Underdog, an den fast niemand geglaubt hatte, entscheidet den Kampf für sich. Mit 154 Millionen verkauften Exemplaren (Stand: April 2017) siegt der Nintendo DS gegen die PSP (Stand: November 2014) mit 82 Millionen Exemplaren.

Der Nintendo DS entwickelte sich vom hässlichen Entlein in einen Verkaufssschlager und hat es geschafft, sogar Leute in den Bann zu ziehen, die Link gerne mal Zelda nennen. Von Spielen wie Mein Koch-Coach - Gesund & lecker Kochen bis hin zu Nintendogs - Labrador & Friends, Barbie Fashionista Inc oder richtigen Spielen wie Mario Kart DS und New Super Mario Bros.. Hier war für jeden etwas dabei. Er war der Schritt in die Zukunft: WLAN, einen Touchscreen plus einen weiteren Bildschirm, klappbar wie der Gameboy SP und eine solide 3D-Grafik.

Ich werde nie vergessen, wie ich mit meiner Schwester im Bett lag und wir uns die ganze Nacht Wettkämpfe in Mario Kart geliefert oder verglichen haben, welche Stadt in Animal Crossing - New Leaf nun schöner war. Für jede Lebenslage gab es ein Spiel: Künstlerische Fähigkeiten verbessern? Kein Problem mit Art Academy. Meine Englischkenntnisse erweitern? English Training hat mir tatsächlich geholfen - auch wenn meine Mutter mir das Spiel aufgedrückt hat.

Partys wurden natürlich auch gefeiert, allerdings mit Mario Party DS. Mit der Funktion DS-Download-Spiel war es möglich, im Mehrspieler-Modus zu spielen, obwohl nur eine Person das Spiel besitzt. Wir saßen alle zusammen, streichelten unsere Bildschirme, kauften Shampoo für unsere Hunde und fingen Pokémon. Kommuniziert wurde natürlich über den PictoChat.

Die Zeit, in der ich meine Schwester um 2 Uhr in der Nacht wecke, weil ich bei Animal Crossing einen Skorpion gefangen habe, wird leider nie zurückkommen. Die "Nintendo DS"-Generation ist erwachsen geworden und verschickt keine Nachrichten mehr über den Nintendo DS oder hält sich geistig mit Dr. Kawashimas Gehirn Jogging fit. Diese Zeit werde ich allerdings nie vergessen und bin glücklich darüber, sie mitbekommen zu haben.

Selbstverständlich, ist der Nintendo 3DS auch ein sehr guter Handheld. Vor allem für Spiele wie The Legend of Zelda - Majora's Mask 3D oder Pokémon - Alpha Saphir lohnt sich der Kauf. Allerdings repräsentiert der Nintendo DS einen Teil meiner Kindheit und wahrscheinlich auch die vieler Zocker. Hattet ihr einen Nintendo DS? Welche Erinnerungen verbindet ihr mit Nintendos erfolgreichster Konsole? Schreibt es uns in die Kommentare!