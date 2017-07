Habt ihr euch jemals gefragt, wie lang der durchschnittliche Titel eines Spieles auf Steam im Jahr 2004 war? Oder wie viele Zeichen der längste Titel hat? Oder wie sich Aspekte wie die Helligkeit und Sättigung von Spielen mit den Jahren verändert haben? Dann ist heute wohl euer Glückstag!

Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, gibt es zu diesen und weiteren Aspekten nämlich nun Einsichten. Der Entwickler Tim Garbos, aktuell Creative Director beim Studio Triband, hat von der Seite Steam Spy gesammelte Daten genutzt und Statistikdiagramme rund um Steam aufgestellt. Fun Fact: „Der durchschnittliche Spieletitel im Jahr 2004 hatte 25,7 Zeichen, während es im Jahr 2017 nur noch 16,6 Zeichen sind.“

Den Preis für den längsten Titel auf Steam heimst mit 96 Zeichen übrigens „Tales of Monkey Island Complete Pack: Chapter 4 - The Trial and Execution of Guybrush Threepwood“ ein. Die Statistiken, die nebenbei auch Aspekte wie Geschlechterverteilungen in Spielebeschreibungen abdecken, wurden allesamt auf Twitter veröffentlicht.

Steam market is NOT getting more saturated (thanks, @Steam_Spy)

Analyzed all screenshots and got average color per year.#gamedev #indiedev pic.twitter.com/Malqiq3wzY — Tim Garbos ⌨️⌨️⌨️⌨️ (@timgarbos) 10. Juli 2017

Der Graph zeigt: Über die Jahre haben Spiele auf Steam nicht an Sättigung zugenommen, sondern im Vergleich zu den Spielen vor zwei Dekaden eher abgenommen.

THE COLOR OF STEAM GAMES! Stand out by making your screenshots more green - unless it's tagged Golf - the greenest tag on Steam. pic.twitter.com/E01LhteBLi — Tim Garbos ⌨️⌨️⌨️⌨️ (@timgarbos) 11. Juli 2017

Rot und gelb sind die prominentesten Farben auf Screenshots von Spielen auf Steam. Grün hingegen ist mit 3,6 Prozent merkbar seltener anzutreffen.

Are Steam games getting longer? Nope! The average game title in 2004 was 25.7 characters and in 2017 it's down to 16.6 characters. pic.twitter.com/G2sJNRci4n — Tim Garbos ⌨️⌨️⌨️⌨️ (@timgarbos) 11. Juli 2017

Die durchschnittliche Zeichenzahl der Spieletitel auf Steam pro Jahr hat in den vergangenen zehn Jahren merkbar abgenommen.

Is the future of Steam games looking BRIGHT or DARK? It's getting pretty dark, 60%+. 2007 was the darkest year ever. #gamedev #indiedev pic.twitter.com/axveWvruqn — Tim Garbos ⌨️⌨️⌨️⌨️ (@timgarbos) 11. Juli 2017

Zugenommen hat dafür die Dunkelheit der Spiele, wie dieser Graph zeigt.

What is a good game title? It's exactly 6 characters long according to @Steam_Spy data. #indiedev #gamedev



P.S. Longest title is 94 chars. pic.twitter.com/xW4OR9UAAh — Tim Garbos ⌨️⌨️⌨️⌨️ (@timgarbos) 11. Juli 2017

„Was macht einen guten Spieletitel aus? Laut Steam Spy ist er exakt 6 Zeichen lang.“

Important: Game descriptions using "she/her/girl/woman" vs "he/him/boy/man". In 2007 got 4.5% more games using he.... #indiedev #gamedev pic.twitter.com/AbRFxiMVSZ — Tim Garbos ⌨️⌨️⌨️⌨️ (@timgarbos) 11. Juli 2017

Dieses Diagramm stellt die Nutzung weiblicher Worte der Häufigkeit männlicher Pendants in Beschreibungstexten auf Steam gegenüber. Das Ergebnis: Das männliche Geschlecht hat immer noch merkbar die Überhand, allerdings nicht mehr ganz so signifikant, wie das im Jahr 2006 der Fall war.

Steam bleibt auch weiterhin ein Tummelplatz tausender Spieler, aber auch Cheater: Erst kürzlich waren über 40.000 Nutzer gesperrt worden – ein neuer Rekord.

In unserer umfangreichen Bildergalerie präsentieren wir euch einige echte Download-Geheimtipps auf Steam. Inwiefern diese in die oben aufgeführten Steam-Statistiken mit einspielen, ist unklar – sicher ist aber: Diese Spiele sind durchaus einen Blick wert.