Es ist Mitte Juli. Videospieler wissen, dass wir uns also mitten im Sommerloch befinden. Die letzten großen Spiele-Titel liegen schon seit Wochen durchgespielt im Regal - erinnert euch nur daran, wie viele davon in den ersten Monaten des Jahres erschienen sind. Und nun wartet die Videospiel-Welt darauf, dass Nachschub kommt. Und der Nachschub kommt! Und zwar ALLES IM OKTOBER! Da möchte man doch wirklich die Veröffentlichungs-Politik der großen Publisher hinterfragen. Was euch im Oktober alles um die Ohren gehauen wird, könnt ihr in unserer Bilderstrecke nachlesen:

Ihr sehr also, der Oktober wird verrückt. Zu verrückt, vielleicht. Denn wahrscheinlich werdet ihr selbst im November noch nicht fertig sein, mit den vielen Spielen des Oktobers. Und dann stapeln sich die Spiele im Herbst und Winter, während der Sommer immer wieder leer ausgeht. Welches der Spiele des Oktobers werdet ihr euch denn holen? Und geht euch diese Veröffentlichungs-Politik auch ein wenig auf die Nerven? Schreibt es uns doch in die Kommentare.