Das solltet ihr dieses Wochenende spielen

Seit etlichen Jahren ist die Sportart Parkour in aller Munde. Auch in Videospielen wird sie immer wieder - mal gekonnt und mal weniger - eingesetzt. Ein Spiel steht inzwischen symbolisch für Parkour: Mirror's Edge. Das Spiel war ein Geheimtipp, niemand rechnete unbedingt mit einem Nachfolger, doch dann kam Mirror's Edge - Catalyst.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Wem Mirror's Edge nichts sagt, hat wirklich etwas verpasst. Egal ob ihr das jetzt auf den ersten oder auf den zweiten Teil bezieht. Denn neben den wirklich schönen Darstellungen und den gekonnt eingefangenen Bewegungen von Faith während des Parkour-Laufens, ist Mirror's Edge - Catalyst eines der wenigen Spielen mit einer nicht-stereotypischen Frau als Hauptfigur. Ja, natürlich gibt es auch viele andere, wie beispielsweise Lara Croft in den neueren Tomb-Raider-Spielen. Doch ihr alle wisst, welche Entwicklung die Dame erst durchmachen musste, bis sie zu einer jungen, ernstzunehmenden Archäologin wurde.

In einer dystopischen Welt, die mal nicht dreckig, düster und neon-beleuchtet wie in Blade Runner ist, sondern kalt, steril und sauber, arbeitet ihr als Runner. Das Regime, das über alle wacht, schöpft Informationen direkt aus den Gehirnen der Menschen ab, die alle über das sogenannte Grid miteinander verbunden sind. Runner entziehen sich diesem Grid. Das hat die Oligarchie aus Firmen, die alles beherrscht, natürlich nicht so gerne. Ihr merkt schon, das Spiel lässt euch nicht nur eine interessante Figur spielen, mit der ihr über die Dächer der Stadt Glass hetzt, auch die Handlung bietet einiges. Das Spiel Mirror's Edge - Catalyst gibt's grad für nur knapp 23 Euro auf Amazon.

In der Bilderstrecke bekommt ihr einen guten Eindruck von der sterilen Welt, in der Faith lebt. Die Stadt Glass erstreckt sich über eine beachtliche Weite und bietet so viel Spielraum für euch.