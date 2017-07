Ein 26 Jahre altes "Sega Mega Drive"-Spiel von EA brachte vergangene Woche einem ahnungslosen Verkäufer auf Ebay ganze 3.380 britische Pfund (umgerechnet etwa 3.800 Euro) ein. Die Rarität habe er nur durch einen Zufall als Geschenk erhalten.

Bei dem extrem seltenen Basketballspiel handelt es sich um die PAL-Version von "Lakers vs. Celtics and the NBA Playoffs". Eine Veröffentlichung des Spiels war 1991 in Europa geplant. EA hatte die Basketball-Simulation bereits fertig gestellt. Sie stand kurz vor dem offiziellen Release.

Daraus wurde jedoch nichts, weil der Publisher laut Eurogamer angeblich Probleme hatte die offiziellen Sport-Lizenzen für eine Veröffentlichung in Europa zu erwerben. Obwohl englischsprachige Spielemagazine das NBA-Spiel bereits getestet hatten, zog EA die Basketball-Simulation kurz vor dem Release zurück.

Auch wenn "Lakers vs. Celtics and the NBA Playoffs" nie offiziell in Europa veröffentlicht oder verkauft wurde, gelangten laut EA-Unterlagen 192 Kopien in den Umlauf, wie Eurogamer berichtet. Dennoch sind bis heute nur 13 existierende Kopien der Öffentlichkeit bekannt.

Eine von ihnen ist beim Umzug des ehemaligen EA-Europa-Chefs Mark Lewis aufgetaucht. Umzugshelfer und Ex-EA-Produzent David Amor verkauft nun für seinen ehemaligen Chef einige Spiele aus dessen Sammlung. Er sei dabei ziemlich überrascht gewesen, dass Lakers vs. Celtics für 3.380 britische Pfund bei eBay verkauft wurde. Er habe nicht geahnt wie begehrt das Spiel unter Retro-Sammlern ist.

