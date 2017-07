Die 10 lustigsten Geheimnisse in Skyrim - Total verrückt

Wer in The Elder Scrolls 5 - Skyrim die Augen offen hält, entdeckt lustige Anspielungen auf alle möglichen Dinge. Hier gibt's zehn dieser Eastereggs.

Die Welt von Skyrim ist riesig und voller Anspielungen.

The Elder Scrolls 5 - Skyrim ist ein umfangreiches Spiel. Habt ihr euch schon einmal selbst durch die Welt Himmelrand gekämpft, wisst ihr sicher, wie weitläufig das Rollenspiel ist.

Aber sind euch dabei auch die Anspielungen auf Sagen, Serien und Spiele aufgefallen? Entwickler Bethesda platziert an vielen Stellen solche sogenannten Eastereggs (Ostereier). Manche auffällig, andere eher subtil - in jedem Fall sind sie einen Blick wert.

Ob nun eine Minecraft-Spitzhacke, M'aiq der Lügner aus The Elder Scrolls 4 - Oblivion oder das legendäre Schwert Excalibur: spieletipps verrät euch auf den folgenden Seiten, wo ihr die interessantesten Easteregg-Verstecke findet. Braucht ihr von euren anstrengenden Abenteuern mal eine kleine Auszeit, schaut doch mal vorbei!

Platz 10: Excalibur, das Schwert im Stein

Östlich der Bergstadt Markath steht ein steinernes Podest in der Landschaft. Dieses ist mit Blutflecken besudelt und von einigen Skeletten umgeben.

Das Schwert im Stein ist eine offensichtliche Anspielung auf die legendäre Klinge Excalibur.

In dem Stein-Sockel steckt ein normales Schwert aus Stahl. Auch wenn die Schneide keine speziellen Kräfte besitzt, ist dies offensichtlich eine Anspielung auf die Sage vom König Artus und dessen Schwert Excalibur.

Obacht: Ein kleiner spielinterner Fehler in Skyrim kann dazu führen, dass das Schwert über dem Stein schwebt. In diesem Fall ist der Bezug zur Artus-Sage natürlich nicht mehr ganz so eindeutig herzustellen.

Auf jedenfall - ob das Schwert nun im Podest steckt oder darüber schwebt - könnt ihr es problemlos mitnehmen und später zu Geld machen.

Platz 9: Monty Python und die Ritter der Kokosnuss

Kämpft ihr gegen Feinde, braucht ihr ein gutes Gehör, um folgende Anspielung zu erlauschen. Denn trefft ihr eure Gegner, sagen diese ab und zu "Das ist nur eine Fleischwunde!".

Getroffene Kämpfer sagen manchmal "Das ist nur eine Fleischwunde!" - eine Anspielung auf Monty Python!

Filmkenner grinsen bei diesem Ausruf, da er wohl auf den Streifen "Die Ritter der Kokosnuss" von Monty Python verweist. Dort wird ein böser Ritter in einen Schwertkampf verwickelt.

Nach jedem Treffer seines Kontrahenten verliert der Dunkle Ritter eine Extremität und sagt darauf beispielsweise "Ach, das ist nur eine Fleischwunde!". Die lustige Überraschung entdeckt ihr an keinen bestimmten Ort oder bei einem speziellen Charakter. Das Spiel streut den Spruch offenbar zufällig und mehrfach ein.

Platz 8: Temba Wide-Arm im Vilemyr Inn in Ivarstead

Im Vilemyr Inn in Ivarstead könnt ihr eine mürrische, alte Frau namens Temba Wide-Arm finden. Bei Liebhabern der Fernsehsendung Star Trek: The Next Generation klingelt es jetzt vielleicht.

Der Name "Temba Wide-Arm" ist aus einer Folge Star Trek entnommen.

Der seltsame Name ist einer Folge entnommen, in der Kapitän Picard und seine Mannen eine neue Rasse Außerirdischer entdecken - die Tamarianer.

In der englischsprachigen Original-Folge sagt einer dieser Tamarianer: "Temba, his arms wide.". Dies lässt den Schluss zu, dass zumindest ein Mitarbeiter bei Bethesda ein sogenannter Trekkie ist und diese kleine Andeutung mit Absicht einbaute. Auf jeden Fall sorgt es bei Kennern für Schmunzeln.