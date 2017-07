Als The Legend of Zelda - A Link to the Past 1991 erschienen ist, war das Internet noch lange kein Alltagsthema. 26 Jahre später sieht das anders aus. Grund genug für den Modder Andi McClure dem SNES-Klassiker eine Online-Funktion zu verpassen, die es zwei Spielern ermöglicht, über das Internet Gegenstände auszutauschen. In einem Twitch-Video zeigt der Modder die Funktionsweise:

Die Mod von Andi McClure richtet sich an Duo-Speedruns, bei der eine alternative Version von The Legend of Zelda - A Link to the Past zum Einsatz kommt. Diese sorgt dafür, dass sämtliche Gegenstände zufällig im Spiel angeordnet werden und zwei Spieler sich untereinander austauschen müssen, um das Ziel zu erreichen.

Mithilfe der Modifikation vereinfacht McClure den Prozess und sorgt dafür, dass die Spielstände beider Spieler synchronisiert werden. Nimmt der eine Spieler nun in seinem Spiel einen Gegenstand auf, erhält ihn der andere ebefalls. Ganz ohne Fehler funktioniert das Skript allerdings noch nicht. Manchmal passiert es, dass auf einmal ein Gegenstand bei einem Spieler verschwindet oder Nicht-Spieler-Charaktere vollkommen anders reagieren, als es sonst der Fall wäre.

McClure arbeitet jedoch laut Kotaku daran, sämtliche Fehler nach und nach zu beheben. Zudem denkt er darüber nach, die Modifikation außerdem für Super Metroid bereitzustellen, um dort ebenfalls Koop-Speedruns zu ermöglichen.

Spannend bleibt zu sehen, ob es in Zukunft zwei Personen schaffen mithilfe der Modifikation, The Legend of Zelda - A Link to the Past ebenfalls komplett blind durchzuspielen.

Seit 1986 treibt die Zelda-Reihe ihr Unwesen auf den Nintendo-Plattformen. Ein Mehrspieler-Modus hat jedoch nur selten eine große Rolle gespielt, wie unsere Bilderstrecke aufzeigt.

Dieses Video zu Zelda Link to the Past schon gesehen?