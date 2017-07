Kuriose Meldung aus den USA: Während des großen "Street Fighter 5"-Finales bei der "Fighting Game"-Veranstaltung EVO musste Ryota "Kazunoko" Inoue das Kostüm seines gewählten Charakters ändern. Das Standard-Outfit von Cammy, ein grüner Leotard der die Po-Region der Kämpferin nur bedingt verdeckt, war dem US-TV-Sender ESPN zu heiß.

Das Outfit der Kämpferin Cammy ist für das US-Fernsehen zu knapp.

Nachdem Kazunoko schon ein Match mit Cammy ausgetragen hat, wurde er von einem Turnierverantwortlichen darum gebeten, das Outfit der Kämpferin zu ändern. Kazunoko ist dem Wunsch nachgekommen und hat sich für ein weniger freizüges Kostüm von Cammy entschieden. Warum er es ändern musste, hat er jedoch zu Beginn nicht erfahren.

Die englischsprachige Webseite Kotaku hat sowohl bei den EVO-Verantwortlichen, als auch bei ESPN nachgehakt. Ein Sprecher des TV-Senders hat anschließend bestätigt, dass das Tanga-Outfit "gemäß des Rundfunkstandards" geändert wurde.

Tangas und vergleichbare Kleidungsstücke, die zuviel Haut zeigen, sind dem Sender anscheinend ein Dorn im Auge. Eine sehr ähnliche Situation hat es nämlich bereits vor einem Jahr gegeben. Ebenfalls während des "Street Fighter"-Finales hat Keita "Fuudo" Ai das Kostüm von R. Mika geändert, um die Vorgaben von ESPN zu erfüllen. Gut, dass Capcom bereits vorsorglich manche freizügigeren Kamerafahrten in Street Fighter 5 entfernt hat.

Nicht jeder Charakter in Street Fighter 5 zeigt seine Hinternbacken so wie Cammy. Ob das jedoch Grund genug ist, um direkt das Outfit zu ändern? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren.

Dieses Video zu Street Fighter 5 schon gesehen?