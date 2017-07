Ihr schaltet eure Konsolen an - oder euren PC - wollt euch einspielen in phantastische Welten. Euch ergötzen an einer detailierten Grafik, euch den Atem berauben lassen wegen der Opulenz der Spielwelt. Dagegen werdet ihr wohl kaum wollen, dass eure Augen schmerzen, weil die Grafik eure Sehorgane zutiefst beleidigt hat.

Die folgenden Spiele schaffen aber genau das. Zu der Zeit, als sie erschienen, ließen sie Münder offen stehen - wegen des schieren Unglaubens, dass eine solche Grafik noch nicht staatlich verboten wurde. Lehnt euch also zurück, setzt eine Sonnenbrille auf und lasst euch von der grottengrässlichen Grafik angreinen. Viel Spaß.